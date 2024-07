Банкирос: Николай Кузнецов о том, когда ждать снижения ставки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Снижение ставки может привести к росту инфляции, а сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) — к общему спаду экономики. Поэтому перед ЦБ стоит достаточно сложный выбор. Однако ждать снижения в ближайшие месяцы явно не стоит, заявил в беседе с Bankiros.ru доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов.

Ключевая ставка: что это и на что влияет?

Ключевая ставка — это процентная ставка, устанавливаемая Центральным банком России.

Она влияет на стоимость кредитов и депозитов в национальной экономике. Показатель служит основным инструментом денежно-кредитной политики и оказывает значительное влияние на инфляцию и экономический рост.

Рост или сохранение ставки?

«В фокусе аналитиков приближающееся решение ЦБ по ключевой ставке. Мнения разнятся, кто-то голосует за повышение, кто-то за сохранение на текущем уровне, а кто-то отваживается мечтать и о небольшом снижении», — отмечает эксперт.

Большинство опрошенных Bankiros.ru экспертов склоняются к повышению ставки в июле на 1-2%.

Причина в том, объясняет спикер, что сегодня в экономике одновременно действуют два разнонаправленных вектора.

С одной стороны, инфляция, которая как канатоходец балансирует на тонкой-тонкой грани — ожидание роста цен на товары стимулирует потребительское поведение (по принципу «покупаю сейчас, потому что завтра будет дороже»), а так как товаров больше не становится, то это приводит к росту цен, и цикл (инфляционная спираль) начинается закручиваться еще сильнее.

«Снижение ставки приведет к удешевлению кредитных ресурсов, что еще более простимулирует спрос, а, следовательно, и инфляционные процессы», — считает экономист.

С другой стороны — бизнес, чья кредитная нагрузка уже критически приблизилась к порогу рентабельности (а кое у кого и перевалила за него).

«А это значит, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики долгое время неизбежно спровоцирует рост числа корпоративных банкротств, а тут уже недалеко и до общего спада экономики (как раз в тот момент, когда нам так необходим ее рост)», — подчеркивает Кузнецов.

В итоге 26 июля ЦБ придется делать очень сложный выбор, считает собеседник Bankiros.ru.

«Лично я на 80% склоняюсь к тому, что ставка будет повышена. А 20% оставляю за возможность ее сохранения на текущем уровне», — прогнозирует спикер.

Когда ставка начнет снижаться?

Сегодня снижение ставки, по мнению эксперта, выглядит маловероятным.

«Дело в том, что эффект от изменения ключевой ставки проявляется не сразу. Временной лаг составляет порядка одного-двух кварталов», — объясняет Кузнецов.

Последний раз ЦБ повышал ставку 18 декабря. И вот только сейчас мы начинаем получать данные о снижении инфляции — за первую половину июля темпы роста цен в годовом выражении снизились с 9,25% до 9,21%, приводит данные собеседник Bankiros.ru.

«Что это — устойчивый тренд на снижение или просто рыночное колебание — нам еще предстоит оценить. Эта ситуация, скорее всего, не позволит ЦБ начать снижать ставку раньше осени», — считает спикер.

При этом снижение будет весьма осторожным, небольшими шагами, в течение довольно длительного времени, подчеркивает экономист.

Можно предположить, что среднегодовая ставка в текущем году останется на уровне порядка 16-18%. А основное ее снижение придется уже на следующий 2025 год, прогнозирует Кузнецов.

