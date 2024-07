Source: MIL-OSI Russian Language News

23–24 июля 2024 года Михаил Мишустин посетит Новосибирск.

Председатель Правительства ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А.И.Покрышкина, встретится с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также побеседует с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского Государственного Университета на площадке Специализированного учебно-научного центра вуза.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр транспорта Роман Старовойт.

