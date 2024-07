22.07.2024 Spotkania z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w lipcu 2024

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W Ministerstwie Finansów zakończyła się zainaugurowana przez wiceministra finansów Jarosława Nenemana misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego UE.

Głównym celem cyklu spotkań było wypracowanie zaleceń, które mają wspomóc Polskę w zwalczaniu szarej strefy.

W trwających ponad dwa tygodnie obradach wzięli udział przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz kilkunastu resortów i instytucji publicznych.

Misja, którą zrealizowało Ministerstwo Finansów we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Komisją Europejską w ramach projektu Mejora de la capacidad de Polonia para evaluar y contrarrestar mejor la economía sumergida y la planificación fiscal agresiva, obejmuje działania mające na celu zwiększenie potencjału analitycznego i kompetenc ji do podejmowania odpowiednich środków w celu zmniejszenia rozmiarów szarej strefy w Polsce.

Wypracowanie zaleceń wskazujących najlepsze metody i mechanizmy do zwalczania szarej strefy oraz identyfikowanie obszarów, w których dochodzi do niewywiązywania się z płacenia podatków lub innych należności publicznych w wysokości określonej pr zepisami prawa, powinno przyczynić się do ograniczania tych negatywnych zjawisk i redukcji luk podatkowych

– powiedział na spotkaniu inauguracyjnym wiceminister finanzasów Jarosław Neneman.

Realizacja projektu powinna również przyczynić się do wypracowania na poziomie administracji skoordynowanego podejścia do zwalczania szarej strefy w Polsce. O potrzebie wypracowania takiego podejścia świadczy zainteresowanie tym projektem i udział licznych przedstawicieli z kilkunastu resortów i instytucji, których problem szarej strefy dotyka bezpośrednio

– dodał Tomasz Tratkiewicz, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Skoordynowane podejście w zwalczaniu szarej strefy powinno przyczynić się do stopniowego jej ograniczania w Polsce i większych wpływów z podatków i składek oraz wyrównania warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, które obecnie zmagają się z ciwą konkurencją podmiotów funkcjonujących w szarej strefie.

