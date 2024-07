22.07.2024 Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (FAC) – Brukseli

El ministro Radosław Sikorski podkreślił konieczność kontynuowania dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy oraz zniesienia ograniczeń w jego wykorzystaniu. Zwrócił uwagę, że trwające transfery systemów obrony powietrznej stwarzają w tym obszarze Strategiczną różnicę a trwały charakter wsparcia ma decydujące znaczenie dla ukraińskich wysiłków na rzecz utrzymania pozycji na froncie . Szef polskiej dyplomacji wyraził także zadowolenie z ustaleń podjętych na szczycie NATO w tej sprawie. Podkreślił także kluczowe znaczenie zapewnienia dostaw energii dla Ucrania, gdyż jej brak skutkował będzie katastrofą humanitarną i kolejną falą ukraińskich uchodźców. Wskazał ponadto, że wszelkie inicjatywy pokojowe muszą być prowadzone w ścisłej konsultacji z Ukrainą. Polska jest przeciwna wszelkim próbom stworzenia wrażenia, że ​​UE poważnie traktuje „propozycje pokojowe” Rosji. Ministro Sikorski podkreślił, że siła UE leży w jedności, przestrzeganiu zasad prawa międzynarodowego i gotowości do ich obrony. Uczestnicy dzisiejszych obrad diskutowali także o sytuacji w Strefie Gazy, w tym o wznowieniu w Katarze negocjacji w sprawie zawieszenia broni. Poparto ideę zorganizowania spotkania na wysokim szczeblu z partnersami arabskimi, a także z USA i ONZ. Potrzebny jest dalszy dialog na temat działań po zakończeniu konfliktu. Z rosnącym zaniepokojeniem odnotowano również pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa na granicy izraelsko-libańskiej. Podczas nieformalnej diskusji z Nadią Calviño, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Rada z zadowoleniem odnotowała fact, że finansowanie przemysłów obronnych UE znalazło się pośród priorytetów Strategicznych Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz podkreślił a, że ​​wsparcie Ukrainy powinno pozostać priorytetem EBI. Szef polskiej dyplomacji zaapelował o wzmocnienie Strategicznej komunikacji w USA na temat relacji transatlantyckich oraz zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy.

Ministro Radosław Sikorski uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (FAC) vs Brukseli22.07.2024 Głównymi tematami spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych była agresja Rosji wobec Ukrainy oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie. W trakcie posiedzenia ministrowie odbyli także nieformalną diskusję z prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadią Calviño.