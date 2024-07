Этот день в истории Политеха: 22 июля — 28 июля

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом выпуске спецпроекта к 125-летию Политеха мы расскажем о людях и событиях разных лет, связанных с датами с 22 по 28 июля.

22 июля 1932 года родился выпускник Политеха, советский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Ефимович Аксёнов.

Юрий Аксёнов окончил Ленинградский политехнический институт в 1956 году, а затем поступил на режиссёрский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), который окончил в 1963-м. Учился у Георгия Товстоногова. С 1963 по 1983 год работал в Большом драматическом театре, с 1983 по 1990 год был главным режиссёром Ленинградского театра комедии.

Юрий Аксёнов — отец известного рок-музыканта Александра Аксёнова, «Рикошета», лидера рок-группы «Объект насмешек».

23 июля 1892 года родился конструктор авиадвигателей, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Яковлевич Климов. Его именем в Санкт-Петербурге названо Научно-производственное объединение им. Климова (сейчас — АО «ОДК-Климов» в составе Объединённой двигателестроительной корпорации — АО «ОДК» холдинговой компании ГК «Ростех» в сфере двигателестроения).

Политехнический университет связывают давние партнёрские отношения с «ОДК Климов». В Институте машиностроения, материалов и транспорта на базе предприятия создана кафедра «Разработка, технологии и материалы в авиадвигателестроении».

«ОДК-Климов» ежегодно проводит конкурс им. В. Я. Климова среди петербургских студентов 3–4 курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры дневных отделений вузов и техникумов — «климовские» стипендии. В 2023 году обладателями грантов от компании стали 25 студентов, в том числе пять политехников.

24 июля 2023 года на стадионе СК «Политехник» прошёл футбольный турнир среди студентов в рамках Международного спортивного фестиваля «Россия — Африка». В нём участвовали команды из нашей страны и государств Африканского континента.

25 июля 1870 года родился химик и металлург Александр Александрович Байков, который почти 40 лет был профессором Санкт-Петербургского Политеха. Его пригласили преподавать дисциплины, связанные с металлургией, в 1902-м, в год открытия института.

К 1917 году ординарный профессор по кафедре металлургии Политехнического института А. А. Байков имел чин статского советника и ордена Св. Владимира 4-й степени и Св. Анны 2-й и 3-й степеней.

17 июня 1925 года Александра Байкова избрали ректором Политехнического института. Эту должность он занимал до 15 октября 1928 года.

В 1930 году, когда Политехнический разделили на несколько отраслевых институтов, Александр Александрович остался работать в Металлургическом.

После начала Великой Отечественной войны Александр Байков переориентировал свои научные исследования на оборону страны. Он часто бывал на заводах как консультант по производству оружия, посещал полигон, где оно испытывалось. 1 декабря 1941 года, после категорического требования из Москвы, Байкова на самолёте переправили из осаждённого Ленинграда через линию фронта. Прибыв на поезде Свердловск, где в это время размещались учреждения Академии наук СССР, Байков сразу же включился в работу созданной при Президиуме АН СССР комиссии по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны страны. 71-летний учёный ездил на заводы, рудники, изыскивал новые сырьевые и энергетические ресурсы.

В 1943 году Александр Байков переехал в Москву. С апреля 1944 и до конца жизни он занимал пост председателя Совета научно-технической экспертизы при Госплане СССР. В июне 1945 года был утверждён членом Госплана СССР.

25 июля 1917 года в Петрограде родился выпускник Ленинградского политехнического института, один из основателей Сибирского отделения Российской академии наук и Института химической кинетики и горения РАН, Владислав Владиславович Воеводский.

В 1935 году он поступил в Ленинградский индустриальный институт на инженерно-технический факультет, был одним из лучших студентов — получал Сталинскую стипендию. Научным руководителем В. В. Воеводского был лауреат Нобелевской премии Николай Николаевич Семёнов, впервые разработавший теорию цепных реакций. Под его руководством студент успешно защитил диплом на тему «Роль перекиси водорода в окислении водорода».

В 1940 году Владислав Воеводский с отличием окончил кафедру теплофизики ЛПИ, а затем поступил в аспирантуру Казанского института химической физики. В 1944 году Воеводский защитил кандидатскую диссертацию на тему «Детальное исследование механизма окисления (горения) водорода». Благодаря Николаю Семёнову он получил возможность перевестись в Москву, где с 1946 по 1952 год преподавал на кафедре химической кинетики МГУ, а в 1953-м стал деканом факультета молекулярной и технической физики Московского физико-технического института. В 1958 году учёный получил звание члена-корреспондента АН СССР.

А потом В. В. Воеводский переехал в строящийся Академгородок Новосибирска. Здесь он участвовал в создании Института химической кинетики и горения АН СССР и факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, где основал кафедры физической химии, молекулярной и биологической физики. С 1961 года учёный работал деканом факультета естественных наук НГУ, одновременно занимая должность заместителя директора по науке Института химической кинетики и горения Сибирского отделения АН СССР (сейчас институт носит имя В. В. Воеводского).

В память о Владиславе Воеводском в Москве и Новосибирске раз в пять лет проходят научные конференции. Имя учёного также носит улица в Академгородке, международная научная премия, премия для молодых учёных СО РАН и стипендия для студентов НГУ.

26 июля 1925 года впервые поднялся в воздух самолёт «К-1» конструкции К. А. Калинина — первый отечественный пассажирский самолёт, рекомендованный к серийному выпуску.

Создатель самолёта — русский лётчик и выдающийся советский авиаконструктор Константин Алексеевич Калинин увлёкся воздухоплаванием ещё в Одесском пехотном юнкерском училище. После этого при любой возможности он изучал авиационное дело, участвовал в полётах. 23 марта 1916 года поручик Калинин стал курсантом Гатчинской Офицерской воздухоплавательной школы. Тогда же прошёл теоретический курс в Петроградском политехническом институте и на авиазаводе Лебедева.

С 1920 года Калинин служил инспектором авиации РККА в Киеве. В 1922 году был направлен на обучение в московский Институт инженеров Красного Воздушного Флота, преобразованный вскоре в Академию Воздушного Флота имени Н. Е. Жуковского. Однако окончить академию Калинину не удалось: его отчислили с формулировкой «как прежний царский офицер и дворянин».

В феврале 1923 году Константин Калинин вернулся в Киев и поступил на четвёртый курс Киевского политехнического института. Одновременно с этим работал заведующим конструкторским бюро на Киевском авиационном заводе. К окончанию института в 1925 году был готов и его первый самолёт K-1.

В начале 1926 года Калинин переехал в Харьков и устроился на авиазавод там. В 1928-29 годах разработал конструкции пассажирских самолётов К-4 и K-5, которые вытеснили машины иностранных марок с воздушных линий СССР. С 1930 до 1934 года было выпущено 296 самолётов К-5 в различных модификациях. К-5 были основными самолётами Аэрофлота на внутренних линиях до 1940 года и продолжали использоваться во время Великой Отечественной войны. За создание этих самолётов Константин Калинин был награждён орденом Трудового Красного Знамени УССР.

Константина Калинина арестовали 1 апреля 1938 года в Воронеже. В тюрьме он создал эскиз нового самолёта К-15 с треугольным крылом. 22 октября 1938 года, через семь месяцев после ареста, на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР, которое продолжалось 10 минут без защиты и свидетелей, Константин Калинин был обвинён в антисоветской деятельности и шпионаже и приговорён к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в подвале Воронежской тюрьмы НКВД.

Константин Алексеевич Калинин реабилитирован 10 августа 1955 года.

27 июля 2023 года в Петербурге начался Экономический и гуманитарный форум второго саммита «Россия — Африка». В этот день Политех на два года стал координатором Российско-африканского сетевого университета (РАФУ) — символ организации вручил ректору СПбПУ Андрею Рудскому заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

28 июля 1911 года родился российский учёный, мультидисциплинарный специалист в области физики, физической химии и биофизики, профессор, доктор химических наук, основатель научной школы в области молекулярной биологии Семён Ефимович Бреслер.

Окончив школу в 1926 году, Семён Бреслер сдал вступительные экзамены одновременно в Политехнический и Медицинский институты, но выбрал физико-механический факультет Ленинградского политеха. На четвёртом курсе института С. Е. Бреслера приняли на должность научного сотрудника в физико-химический отдел Ленинградского физико-технического института (Физико-технический институт им. Иоффе). В 1930 году после окончания Политехнического института по специальности «Физика механических процессов» Бреслер был зачислен инженером в молекулярный отдел ЛФТИ, где начал исследования в области поверхностных явлений.

В 1934 году отдел вырос в Институт физических и химических исследований. С. Е. Бреслер в течение своей жизни работал в Физико-техническом институте АН СССР, в Институте химической физики АН СССР, Институте физических и химических исследований, Агрофизическом институте, Институте высокомолекулярных соединений АН СССР, Ленинградском институте ядерной физики. Одновременно он преподавал в Политехническом институте (профессор с 1946 года). В 1976 году он основал в Ленинградском политехническом институте кафедру биофизики.

Основные научные работы С. Е. Бреслера посвящены изучению структуры и механизма действия макромолекул биополимеров. Он разработал совместно с Я. И. Френкелем статистическую теорию цепных молекул с ограниченной гибкостью. Одним из первых он предложил изучать механизмы полимеризации и поликонденсации путём анализа молекулярно-массовых распределений. С помощью ЭПР-спектрометра с повышенной в 100 раз концентрационной чувствительностью, построенного на основе предложенного им нового метода регистрации ЭПР-сигнала, измерил такие фундаментальные величины, как абсолютная скорость роста и обрыва цепи при радикальной полимеризации.

Совместно с Д. Л. Талмудом Бреслер создал в 1945 году теорию глобулярного строения белка. Её принципы лежат в основе современных представлений о третичной структуре белков.

28 июля 2024 года — День Военно-Морского Флота России. Праздник появился по инициативе человека, чьё имя носит Политехнический университет — императора Петра Великого. Во времена его правления, кстати, дата была не плавающей, а постоянной — 27 июля. Император установил традицию чествовать военных моряков именно в этот день в память о крупных победах русского флота — в 1714 году у мыса Гангут и в 1720 году около острова Гренгам. В этот день на кораблях поднимались флаги, гремел салют и проводился морской парад.

Создание российского флота — одно из основных деяний Петра. Датой рождения флота принято считать 20 октября 1696 года, когда такое решение приняла Боярская дума, обсудив рапорт молодого царя Петра о втором Азовском походе против Османской империи. Первые корабли были построены на верфях Воронежского адмиралтейства. 1 декабря 1699 года Пётр объявил флаг с Андреевским крестом официальным флагом российского флота.

В 1702 году началось строительство галерного флота на верфях рек Сясь, Луга и Свирь. На Свирской (Олонецкой) верфи были заложены и спущены на воду первые 11 фрегатов, в том числе «Штандарт», на котором Пётр I командовал переходом эскадры через Ладогу в Санкт-Петербург. В 1704 году Пётр заложил в будущей столице Адмиралтейские верфи.

Всего корабли строились на 24 верфях — в Воронеже, Казани, Переславле, Архангельске, Олонце, Петербурге и Астрахани. В 1725 году русский флот имел 130 парусных кораблей, 253 галеры и скампавеи, 143 бригантины. В те времена во флоте служили всю жизнь — и офицеры, и рекруты.

Пётр Великий заложил российский военный флот, и именно он был основоположником инженерного образования в России. Одним из четырёх отделений в открывшемся в 1902 году Политехническом институте было кораблестроительное.

Имя основателя флота носит и подшефный корабль Санкт-Петербургского политехнического университета — тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Пётр Великий». Каждый год в День ВМФ политехники поздравляют экипаж крейсера с праздником.

