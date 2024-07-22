Финансовые новости: 23.07.2024 состоятся три депозитных аукциона Федерального казначейства

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок

23.07.2024

Identificador único de la marca

22024345

Валюта депозита

rublos

Вид средств

средства единого казначейского счёта

Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц

100 000

Срок размещения, в днях

2

Дата внесения средств

23.07.2024

Дата возврата средств

25.07.2024

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)

FIJADO

Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых

15,28

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств

–

Distribución mínima, % годовых

–

Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)

Срочный

La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц

1 000

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.

5

Форма отбора заявок (открытая или закрытая)

Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок

ПАО Московская Биржа

Primero заявок:

a las 09:30 a las 09:40

Заявки в предварительном режиме:

a las 09:30 a las 09:35

Заявки в режиме конкуренции:

a las 09:35 a las 09:40

Forma de alojamiento del hotel:

a las 09:40 a las 09:50

Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся:

de 09:40 a 10:00

Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios:

de 10:00 a 11:00

Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos:

de 10:00 a 11:00

Время перечисления депозита

В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок

23.07.2024

Identificador único de la marca

22024339

Валюта депозита

rublos

Вид средств

средства единого казначейского счёта

Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц

20 000

Срок размещения, в днях

105

Дата внесения средств

23.07.2024

Дата возврата средств

05.11.2024

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)

FLOTANTE

Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых

–

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств

RUONmDS

Distribución mínima, % годовых

0,00

Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)

Срочный

La cantidad mínima de espacio disponible para cada día es de millones. денежных единиц

1 000

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.

5

Форма отбора заявок (открытая или закрытая)

Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок

ПАО Московская Биржа

Primero заявок:

a las 12:30 a las 12:40

Заявки в предварительном режиме:

a las 12:30 a las 12:35

Заявки в режиме конкуренции:

a las 12:35 a las 12:40

Forma de alojamiento del hotel:

a las 12:40 a las 12:50

Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся:

a las 12:40 a las 13:00

Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios:

de 13:00 a 14:00

Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos:

de 13:00 a 14:00

Время перечисления депозита

В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

RUONmDS = RUONIA – DS, где

Ruonia – relacione пббликованной на оициально esfuerzo сайте банка роии в сети интернет в день преífculo. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет прини мается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS – disco – выраженное в сотых долях процентов and округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после й значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение NORMATIVA обязательных резервов по иным ельствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и ликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок

23.07.2024

Identificador único de la marca

22024340

Валюта депозита

rublos

Вид средств

средства единого казначейского счёта

Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц

50 000

Срок размещения, в днях

49

Дата внесения средств

24.07.2024

Дата возврата средств

11.09.2024

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)

FLOTANTE

Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых

–

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств

RUONmDS

Distribución mínima, % годовых

0,00

Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)

Срочный

La cantidad mínima de espacio disponible para cada día es de millones. денежных единиц

1 000

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.

5

Форма отбора заявок (открытая или закрытая)

Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок

ПАО Московская Биржа

Primero заявок:

a las 15:30 a las 15:40

Заявки в предварительном режиме:

a las 15:30 a las 15:35

Заявки в режиме конкуренции:

15:35 15:40

Forma de alojamiento del hotel:

a las 15:40 a las 15:50

Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся:

desde las 15:40 hasta las 16:00

Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios:

de 16:00 a 17:00

Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos:

de 16:00 a 17:00

Время перечисления депозита

В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

RUONmDS = RUONIA – DS, где

Ruonia – relacione пббликованной на оициально esfuerzo сайте банка роии в сети интернет в день преífculo. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет прини мается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS – disco – выраженное в сотых долях процентов and округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после й значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение NORMATIVA обязательных резервов по иным ельствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и ликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

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