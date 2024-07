Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Дата проведения депозитного аукциона 22.07.2024. Валюта размещения RUB. Número máximo de números de crédito (en valores de número) 740 000 000,00. Срок размещения, дней 71. Дата внесения средств 22.07.2024. Дата возврата средств 01.10.2024. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 17.31. Условия заключения, срочный или особый(Срочный). Número mínimo de números de cuenta para todos los días (en valores de número) 740 000 000,00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая(Открытая). Основание Договора – Генеральное соглашение.Расписание (по московскому времени). Las entradas se realizan de 11:30 a 11:40. Заявки в режиме конкуренции с 11:40 по 11:45. La configuración actual de las estaciones o la sesión de la prisión no se realiza hasta las 11:55.