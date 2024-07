Студенты Совместного политехнического института впервые проходят обучение в летней школе

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году в работе международной политехнической летней школы впервые примут участие студенты из Совместного политехнического института Сианьского технологического университета и Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого (СПИ СТУ — СПбПУ). Напомним, его официальное открытие состоялось в ноябре 2023 года.

Во время учёбы студенты СПИ СТУ — СПбПУ будут изучать русский язык и культуру, а также познакомятся с последними достижениями науки и технологиями в области новых материалов, робототехники, автоматизации в электроэнергетике.

На торжественной церемонии открытия студентов и директора СПИ СТУ—СПбПУ господина Ню Тонгжина приветствовали начальник Управления международного образования Евгения Саталкина и начальник отдела международных образовательных программ и академической мобильности Ольга Емельянова.

«Ваш приезд в международную политехническую летнюю школу является важным шагом в работе Совместного института. Краткосрочные образовательные программы не только способствуют углублению сотрудничества наших университетов, но и содействуют культурному взаимопониманию между студентами и преподавателями обеих стран. Добро пожаловать и удачи!» — напутствовала студентов начальник Управления международного образования Евгения Саталкина.

Важной частью программы являются практические занятия в профильных лабораториях. Это позволит студентам не только получить теоретические знания, но и приобрести навыки в следующих инженерных областях: релейная защита и автоматизация энергосистем, мехатроника и робототехника, новые материалы и конструкции.

Помимо занятий студентов ожидает насыщенная культурная программа в Санкт-Петербурге. Ребята признались, что с нетерпением ждали эту поездку, и рады возможности посмотреть на город их альма-матер в период прекрасных белых ночей, о которых они так много слышали.

«Я хотел бы выразить сердечную благодарность нашим коллегам из Управления международного образования. Именно благодаря вашему упорному труду эта летняя школа состоялась. Студенты нашего совместного института очень рады поездке в Россию и с нетерпением ждут возможности познакомиться как можно ближе с Политехом, их, можно сказать, родным вузом. Я верю, что эта летняя школа, безусловно, поможет им лучше узнать Россию, что будет способствовать расширению сотрудничества между СТУ и СПбПУ, а также дружбе Китая и России», — поблагодарил организаторов летней школы СПбПУ директор Совместного института Ню Тонгжин.

Участники международной политехнической летней школы отправились на свой первый урок изучения русского языка.

«Мы очень рады встрече с нашими преподавателями, которые вели у нас занятия по русскому языку в Китае! Благодаря их профессионализму и поддержке мы получили базовые знания и теперь можем применить их в России. Мы уверены, что продолжение занятий в Политехническом университете будет таким же интересным и плодотворным», — поделился один из студентов СПИ СТУ — СПбПУ.

