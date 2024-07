«Роснефть» продолжает исследования в рамках программы сохранения биоразнообразия «Тамура»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Из Норильска стартовала научная экспедиция «Роснефти» по изучению диких северных оленей на западном Таймыре. Ученые Сибирского Федерального университета (СФУ) проведут исследования численности и миграций популяций, в том числе с использованием водного транспорта и легкомоторной авиации – гидросамолета-амфибии.

Программа исследований на севере Красноярского края «Тамура» на 2024-2027 гг. включает также изучение ценных видов птиц на Бреховских островах, карской субпопуляции белого медведя, исследования рыб в устье Енисея. Ряд работ запланирован на текущий полевой сезон, в том числе авиаисследования берегов Енисейского залива для разработки карт экологической чувствительности.

В рамках стартовавшей экспедиции ее участники пройдут более 1000 километров по р. Пясина и ее крупным притокам. Специалисты проведут мечение оленей спутниковыми передатчиками. Полученные в ходе исследований данные помогут ученым получить полное представление о современном состоянии экосистемы Таймыра и факторах, оказывающих на неё наибольшее влияние.

Компания исследует популяцию дикого северного оленя с 2014 года. За это время ученые СФУ провели наземные и авиационные учеты на территории Эвенкии и Таймыра, при помощи спутниковых ошейников впервые проследили полный годовой цикл миграции диких оленей. Были выявлены сезонные особенности поведения животных, изучен характер их перемещения в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия. «Арктический научный центр» реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет проведено уже более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

