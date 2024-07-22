Пять лучших статей на русском языка за 22.07.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе анализа статей, наибольшую тенденцию набирают универсететы и различные конкурсы для учеников и будущих студентов. Так же компании стараються подчернуть свои достижения в социальной и экологической отвественности. Социальная экономика растёт, бизнес в России усиливаеться.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Марат Хуснуллин: Завершён монтаж пролётных строений самого крупного путепровода на обходе деревни Малые Вязёмы на ЦКАД

В Московской области на обходе деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) выполнены работы по возведению всех 12 капитальных опор и монтажу металлоконструкций пролётных строений на путепроводе над Можайским шоссе протяжённостью почти 500 м. В общей сложности строители смонтировали более 3 тыс. т металлоконструкций на этом сооружении. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

2. В регионы поступит ещё более 2,6 тыс. новых школьных автобусов

Документ Распоряжение от 18 июля 2024 года №1899-р

По поручению Президента Правительство продолжает работу по закупке школьных автобусов. До конца 2024 года во все регионы дополнительно поступит более 2,6 тыс. машин. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

3. «Роснефть» продолжает исследования в рамках программы сохранения биоразнообразия «Тамура»

Из Норильска стартовала научная экспедиция «Роснефти» по изучению диких северных оленей на западном Таймыре. Ученые Сибирского Федерального университета (СФУ) проведут исследования численности и миграций популяций, в том числе с использованием водного транспорта и легкомоторной авиации – гидросамолета-амфибии.

4. В НГУ стартовала научно-олимпиадная школа «Сигма»

Новосибирский государственный университет – «Сигма» — это бесплатная научно-олимпиадная школа от студентов ведущих вузов России. Её миссия — повышение интереса школьников к образованию и современной науке. Каждый год студенты лучших университетов России организуют сезон для всех желающих школьников, чтобы передать им полученные за годы обучения знания. Уже на протяжении 10 лет организаторы безвозмездно, с большим энтузиазмом и любовью расширяют кругозор учеников 7-11 классов, углубляют их знания в различных областях точных и гуманитарных наук, а также рассказывают теорию для написания олимпиад и знакомят с их структурой.

5. Правительство утвердило правила вручения юбилейной медали «В память 200-летия со дня рождения А.Н.Островского»

Решение принято по указу Президента.

Документ Постановление от 15 июля 2024 года №966

В 2024 году в России будет вручаться памятная медаль в честь 200-летия со дня рождения выдающегося русского драматурга Александра Николаевича Островского. Постановление, утверждающее правила вручения этой награды, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

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