«Проектная гостиная» прошла в ГУУ

19 июля в Центр информационных технологий Государственного университета управления провели «Проектную гостиную» в рамках подготовки к финалу конкурса «Большая перемена».

Кейс-клуб «Garnet» ГУУ собрал учащихся 9-11 классов и студентов ССУЗов, чтобы помочь ребятам развить управленческие компетенции через решение управленческих задач.

Основатель и руководитель «Проектной гостиной» Виктор Пученков, рассказал об истории проекта и дал советы собравшимся.

«Я участвовал в нескольких сезонах «Большой перемены», знаю каково это, поэтому разработал специальный проект для помощи в подготовке к этому важному конкурсу. Главный совет, который хочу дать: надо думать не о победе, а о том, что будет после нее и как вы будете развивать свой проект», — заметил спикер.

Руководитель Кейс-клуба «Garnet» ГУУ Владимир Семёнов поделился своим опытом участия в кейс-чемпионатах и подчеркнул их важность.

«То, что вы участвуете в кейс-чемпионатах, хакатонах и прочих мероприятиях, всегда будет выделять вас в лучшую сторону. Опыт в решении задач, работе в команде и защите проектов еще не раз поможет в жизни и учёбе, а далее и при трудоустройстве», — сказал Владимир Семенов.

Победитель Большой перемены и различных кейс-чемпионатов Владислав Костин рассказал ребятам, что нужно знать о создании проекта в команде, какие компетенции оценивает жюри и на что обратить внимание при решении заданий.

На примере работ полуфинала конкурса «Большая перемена» ребята разобрали, как создать проект и грамотно его оформить.

Анастасия Ощепкова рассказала собравшимся о том, как контролировать свое состояние при решении проектных задач, а Виктор Пученков провел мастер-класс «Креативность», на котором участники тренировались в использовании метода Диснея.

В рамках практической части встречи ребята решали реальные кейсы и защищали свои проекты перед жюри.

