При поддержке «Роснефти» открылись I международные студенческие игры «Молодость Приморья»

«Роснефть» выступает титульным партнером I международных молодежных студенческих игр «Молодость Приморья», которые стартовали во Владивостоке. В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов из России, Белоруссии, Китая, КНДР, Индии и Узбекистана.

Игры будут способствовать объединению студенческой молодёжи из разных стран мира, формированию чувства спортивного единства и продвижению здорового образа жизни среди молодого поколения.

В столице Приморского края пройдут турниры по 12 видам спорта: бадминтону, баскетболу, боксу, пляжному волейболу, легкой атлетике, теннису, настольному теннису, плаванию, гребле-индор, фиджитал-баскетболу, мини-футболу и шахматам.

Поддержка массового, профессионального и юношеского спорта и здорового образа жизни – одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» и ее дочерних обществ. На средства Компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы, ледовые арены, многофункциональные спортивные площадки.

При поддержке «Роснефти» в регионах России открыты десятки современных крупных спортивных сооружений. Компания поддерживает проекты развития и популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

«Роснефть» ежегодно проводит масштабные спортивные корпоративные состязания, нефтяники массово участвуют в сдаче нормативов ГТО, в спортивно-оздоровительном движении «Энергия жизни», к которому уже присоединились свыше 106 тысяч сотрудников Компании.

Справка: Первые международные молодежные студенческие летние игры «Молодость Приморья» пройдут до 26 июля во Владивостоке на острове Русский в честь присвоения городу статуса Молодежной столицы России. Ранее Компания «Роснефть» выступила партнером I Международных спортивных игр «Дети Приморья», также проходящих в столице Приморского края. В них приняли участие более 1500 юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая.

22 июля 2024 г

