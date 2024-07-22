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«Роснефть» выступает титульным партнером I международных молодежных студежных студенческих игр «Молодость Приморья», которые стартовали о Владивостоке. В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов и России, Белоруссии, Китая, КНДР, Индии и Узбекистана.

Игры будут способствовать объединению студенческой молодёжи з разных стран мира, формированию чувства спортивного единства и жению здорового образа жизни среди молодого поколения.

В столице Приморского края пройдут турниры по 12 видам спорта: bádminton, basketbol, ​​боксу, пляжному волейболу, легкой атле тике, теннису, настольному теннису, плаванию, гребле-индор, фиджитал-баскетболу, minи-futbolу и шахматам.

Поддержка массового, профессионального и юношеского SPORT и здорового образа жизни – одно из ключевых направлений социальной оты «Роснефти» ее дочерних обществ. На средства Компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы, ледовые арены, многофункциональные площа дки.

En las regiones rusas hay diseños de deportes deportivos modernos. Компания поддерживает проекты развития and популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

«Роснефть» ежегодно проводит масштабные спортивные корпоративные состязания, нефтяники массово участвуют в сдаче нормативов Г ТО, en los deportes deportivos «Энергия жизни», к которому уже присоединились свыше 106 тысяч сотрудников Компании.

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Первые международные молодежные студенческие летние игры «Молодость Приморья» antes del 26 de julio en Владивостоке на острове сский в честь присвоения городу статуса Молодежной столицы России.

Ранее Компания «Роснефть» выступила партнером I Международных спортивных игр «Дети Приморья», также проходящих в столи це Приморского края. En ninguna parte hay alrededor de 1500 jugadores deportivos de Rusia, Bielorrusia y China.

Información y solicitudes del departamento НК «Роснефть» 22 de julio de 2024

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