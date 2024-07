Политех — участник международной конференции по химии твёрдого тела

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Новосибирске состоялась IV международная конференция «Горячие точки химии твёрдого тела: ориентированные фундаментальные исследования» от Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН. В ней принял участие доцент НОЦ «Конструкционные и функциональные материалы» Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Николай Разумов.

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН проводит эту конференцию раз в пять лет с 2010 года. Каждая из них традиционно ориентирована на современные вызовы времени. Цель конференции — выявить наиболее горячие точки химии твёрдого тела, передать их энергию всем, кому небезразлично развитие российской науки.

В приветственном слове научный руководитель ИХТТМ СО РАН, академик Николай Ляхов подчеркнул важность фундаментальных исследований, особенно в области материалов, а также отметил, что бизнес и промышленность ожидают практических результатов.

Программа конференции включала следующие направления: механизмы твёрдофазных процессов; генерация и эволюция дефектов, явления переноса и химического транспорта в твердых телах; свойства вещества в пластическом, разупорядоченном, сильнодеформированном, наноразмерном и иных метастабильных состояниях; новые материалы и способы их конструирования, в том числе для экологически чистой, ресурсосберегающей энергетики; химические процессы в аддитивных технологиях; инновационные процессы переработки минерального сырья, в том числе редкометалльного. Большинство докладов посвятили созданию новых материалов и разработке методов их получения — традиционной области химии твёрдого тела.

Представитель СПбПУ Николай Разумов успешно выступил с докладом на тему «Синтез сложнолегированных порошковых материалов для аддитивного производства в ФГАОУ ВО «СПбПУ», в рамках которого представлен научный задел работ по соглашению с Минобрнауки России от 25.04.2024 № 075-15-2024-562 на предоставление гранта в форме субсидии по теме: «Научные основы создания природоподобных материалов и конструкций с заданным комплексом свойств с использованием передовых технологий цифрового проектирования, моделирования и аддитивного производства».

«На конференции удалось не только ознакомиться с научным потенциалом ИХТТМ СО РАН, но и обсудить с коллегами возможности развития сотрудничества в виде совместных научных работ», — рассказал Николай Разумов.

