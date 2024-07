Политехник Анастасия Цыцына вошла в ТОП-15 всероссийского конкурса «Стартап как диплом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Завершился финал всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом» 2024 года. В конкурсе приняли участие более 500 проектов из 97 университетов из 47 регионов нашей страны. В число 15 финалистов вошла выпускница Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ направления «Организация и управление наукоемкими производствами» магистерской программы «Технологическое предпринимательство» Анастасия Цыцына.

Анастасия представила проект «Программное обеспечение для оптимизации работы графических редакторов». Разработка предназначена для того, чтобы повысить эффективность работы специалистов по компьютерной графике (видеомонтажеры, аниматоры, создатели AR/VR проектов, разработчики компьютерных игр и другие). Разработка представляет собой программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер пользователя. В интерфейсе ПО пользователь выбирает значок программы, в которой он работает и нажимает кнопку «ускорить». ПО, используя специальные алгоритмы, позволяет пользователю быстрее выполнять медленные вычислительные процессы.

Программа будет решать проблему длительного выполнения финального этапа создания готовых визуальных продуктов, таких как видео, анимация и 3D-модели и будет полезна всем, кто работает с компьютерной графикой. Она используется для создания художественных объектов в кино, анимации и фотографии, а также находит свое применение в строительстве, рекламе, медицине.

«Моя профессиональная деятельность связана с творчеством и созданием визуальных объектов. При их создании на компьютере, я часто сталкиваюсь с тем, что приходится ждать, пока компьютер произведёт необходимые вычисления (в том числе во время рендеринга), прежде чем я смогу продолжить работу. При выполнении срочных/больших/многочисленных задач, каждая минута на счету. Я решила поискать решения для того, чтобы ускорить работу компьютера. Хороших вариантов не нашлось, я обратилась к знакомым разработчикам с предложением попробовать создать достойное решение этой проблемы. После проведения первых успешных тестов по ускорению компьютера, мы решили подать заявку на грант „Студенческий стартап“ от ФСИ. Получив грант, в 2023 году, мы продолжили разработку и уже достигли прироста производительности работы графических редакторов, благодаря использованию нашей разработки», — рассказала Анастасия Цыцына.

На данный момент разработан прототип, проведены синтетический (решение сложной вычислительной задачи) и графический (монтаж видео) тесты. Синтетический вид тестов планируется использовать для тестирования ПК новых пользователей, чтобы показать им минимальные возможности ускорения работы компьютера. Достигнут средний прирост производительности при решении задач в 4–8%, в зависимости от компьютера, на котором были проведены тесты. Далее планируется продолжение разработки продукта: развитие алгоритма для еще большего прироста эффективности ПО, разработка необходимых пользовательских модулей, модулей защиты. Продвижение продукта среди индивидуальных специалистов и для малого бизнеса. Модификация продукта под интеграцию в ИТ-инфраструктуру крупных компаний.

Руководителя выпускной квалификационной работы Аастасии Цыцыной, профессора Высшей школы технологического предпринимательства ИППТ СПбПУ Ольгу Колосову отметили благодарственным письмом за вклад в развитие молодежного предпринимательства и популяризацию программы «Стартап как диплом». Благодарственное письмо подписано заместителем министра науки и высшего образования России Ольгой Петровой.

«Анастасия Цыцына является примером студента, который по максимуму использовал возможности, предоставленные за время обучения в магистратуре. Помимо академических успехов, Анастасия на первом курсе сформулировала идею проекта, над которым работала в течение двух лет. За это время были пройдены акселерационные программы СПбПУ, а также получен грант „Студенческий стартап“. Это позволило развивать проект в ходе обучения. Преподаватели, эксперты, а также приглашенные менторы и спикеры Передовой инженерной школы сопровождали проект и оказывали необходимую помощь. Поэтому я полагаю, что данный результат является достижением всего коллектива, который работает в Высшей школе технологического предпринимательства и Передовой инженерной школе „Цифровой инжиниринг“ СПбПУ», — подытожил исполняющий обязанности директора Высшей школы технологического предпринимательства ИППТ СПбПУ Артур Киреев.

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/politekhnik-anastasiya-tsytsyna-voshla-v-top-15-vserossiyskogo-konkursa-startap-kak-diplom/

