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Новые Известия: Вадим Жуков о том, почему Китай стал популярнее Египта
Источник: Новые известия
На туристическом рынке незаметно произошла маленькая революция: Турция по-прежнему лидирует, но вот Египет больше не входит в пятерку самых популярных стран для россиян. Его место занял далекий и экзотический Китай. Чем Поднебесная привлекает туристов и во сколько сегодня туда обойдется поездка?
Попасть в Китай: цены, время в пути, варианты транспорта
Во время пандемии ковида Китай закрыл границы и отгородился от внешнего мира. Но теперь для россиян попасть туда не проблема, это можно сделать даже без визы, напоминает к. э. н., доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков
— Без визы россияне могут въезжать самостоятельно на остров Хайнань. В другие регионы въезд разрешен в составе организованной туристической группы, состоящей минимум из 5 человек. Но для негрупповых самостоятельных поездок россиянам необходимо оформить визу.
Именно Хайнань ближе всего сердцу русского туриста, поскольку это исключительно курортный остров с массой отелей различного класса, морем и широкими песчаными пляжами. Как Турция, только с китайским акцентом.
Для жителей центральной части РФ это может оказаться сюрпризом, но есть много способов, как попасть из России в Китай. Три основных перечислил Вадим Жуков.
— Популярности Китая способствует наличие большого количества вариантов вполне доступной перевозки: есть прямые рейсы из многих городов РФ, попасть в Поднебесную можно также по суше, а с мая по сентябрь — на пассажирских пароходах из Хабаровска и Благовещенска.
Но будьте готовы к тому, что перелет из Москвы на Хайнань — это либо дорого, либо долго. С пересадкой можно взять билет туда-обратно за 35 тыс. рублей. А вот прямой рейс Москва — Санья — Москва от «Аэрофлота» выйдет уже в 91 тыс. рублей без багажа и почти в 107 тыс. рублей с багажом.
Любимый остров россиян Хайнань: к чему готовиться при его посещении
И хоть в целом Хайнань может напоминать привычную Турцию, все же стоит быть готовым к некоторым национальным особенностям. Многие обусловлены тем, что китайские курорты ориентированы в первую очередь на внутренний туризм и прием самих же китайцев.
Заодно Хайнань подойдет тем, кто раньше проводил отпуск в отечественных санаториях, добавляет Вадим Жуков.
— Хайнань славится не только своими пляжами, но и санаторно-оздоровительными комплексам, и сегодня здесь успешно функционирует кластер медицинского туризма «Лэчен».
Впрочем, никто не заставляет сидеть на одном месте. На Хайнане, как и везде в Китае, хорошо развит общественный транспорт. Эксперт отмечает, что между курортами удобно перемещаться либо на автобусе, либо на скоростном поезде.
Вот только есть нюанс: лето считается не лучшим сезоном для отдыха на тропическом острове. Тепло там круглый год, но лето — это сезон дождей, напоминает Вадим Жуков.
— Лучшим временем для посещения острова считается период с октября по апрель — в это время здесь нет чрезмерной жары и дождей.
От этого и цены сейчас демократичные: недельный тур на август на двоих в отель категории 4* стоит от 125 тыс. рублей. От 140 тыс. рублей можно уже смотреть проживание в отелях 5*. Если бронировать проживание самостоятельно, то средняя цена номера за сутки, по данным «Островка», составляет 11 350 рублей. Готовый тур намного выгоднее!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 22.07.2024
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Новые Известия: Вадим Жуков о том, почему Китай стал популярнее Египта