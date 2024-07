Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Новые Известия: Вадим Жуков о том, почему Китай стал популярнее Египта

Источник: Новые известия

На туристическом рынке незаметно произошла маленькая революция: Турция по-прежнему лидирует, но вот Египет больше не входит в пятерку самых популярных стран для россиян. Его место занял далекий и экзотический Китай. Чем Поднебесная привлекает туристов и во сколько сегодня туда обойдется поездка?

Попасть в Китай: цены, время в пути, варианты транспорта

Во время пандемии ковида Китай закрыл границы и отгородился от внешнего мира. Но теперь для россиян попасть туда не проблема, это можно сделать даже без визы, напоминает к. э. н., доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков

— Без визы россияне могут въезжать самостоятельно на остров Хайнань. В другие регионы въезд разрешен в составе организованной туристической группы, состоящей минимум из 5 человек. Но для негрупповых самостоятельных поездок россиянам необходимо оформить визу.

Именно Хайнань ближе всего сердцу русского туриста, поскольку это исключительно курортный остров с массой отелей различного класса, морем и широкими песчаными пляжами. Как Турция, только с китайским акцентом.

Для жителей центральной части РФ это может оказаться сюрпризом, но есть много способов, как попасть из России в Китай. Три основных перечислил Вадим Жуков.

— Популярности Китая способствует наличие большого количества вариантов вполне доступной перевозки: есть прямые рейсы из многих городов РФ, попасть в Поднебесную можно также по суше, а с мая по сентябрь — на пассажирских пароходах из Хабаровска и Благовещенска.

Но будьте готовы к тому, что перелет из Москвы на Хайнань — это либо дорого, либо долго. С пересадкой можно взять билет туда-обратно за 35 тыс. рублей. А вот прямой рейс Москва — Санья — Москва от «Аэрофлота» выйдет уже в 91 тыс. рублей без багажа и почти в 107 тыс. рублей с багажом.

Любимый остров россиян Хайнань: к чему готовиться при его посещении

И хоть в целом Хайнань может напоминать привычную Турцию, все же стоит быть готовым к некоторым национальным особенностям. Многие обусловлены тем, что китайские курорты ориентированы в первую очередь на внутренний туризм и прием самих же китайцев.

Заодно Хайнань подойдет тем, кто раньше проводил отпуск в отечественных санаториях, добавляет Вадим Жуков.

— Хайнань славится не только своими пляжами, но и санаторно-оздоровительными комплексам, и сегодня здесь успешно функционирует кластер медицинского туризма «Лэчен».

Впрочем, никто не заставляет сидеть на одном месте. На Хайнане, как и везде в Китае, хорошо развит общественный транспорт. Эксперт отмечает, что между курортами удобно перемещаться либо на автобусе, либо на скоростном поезде.

Вот только есть нюанс: лето считается не лучшим сезоном для отдыха на тропическом острове. Тепло там круглый год, но лето — это сезон дождей, напоминает Вадим Жуков.

— Лучшим временем для посещения острова считается период с октября по апрель — в это время здесь нет чрезмерной жары и дождей.

От этого и цены сейчас демократичные: недельный тур на август на двоих в отель категории 4* стоит от 125 тыс. рублей. От 140 тыс. рублей можно уже смотреть проживание в отелях 5*. Если бронировать проживание самостоятельно, то средняя цена номера за сутки, по данным «Островка», составляет 11 350 рублей. Готовый тур намного выгоднее!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Новые известия На туристическом рынке незаметно произошла маленькая революция: Турция по-прежнему лидирует,… ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Сми-о-нас-25.png” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc-%d0%b6%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI