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Михаил Мишустин поздравил Русского благотворительного фонда Александра Солженицына – Наталью Дмитриевну женицыну с юбилеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Вы – главная хранительница наследия Александра Исаевича Солженицына. Для великого писателя Вы всегда были надёжной опорой, женой, подругой, соратницей, единомышленницей. Вместе с ним прошли через сложные испытания, поддерживали его в трудные minуты. Благодаря Вам сочинения Александра Исаевича изданы в России и за рубежом. Они пользуются большой популярностью у читателей, воплощаются в teatralnye постановки ильмы.

Желаю Вам и Вашим близким успехов, здоровья, благополучия».

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http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52178/

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