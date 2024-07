Михаил Мишустин посетил предприятие по переработке рыбного жира «Омега-Си» в Магадане

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин посетил предприятие по переработке рыбного жира «Омега-Си». С Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, собственником ООО «Омега-Си» Михаилом Котовым

Основная продукция ООО «Омега-Си» – это пищевой рыбный жир с концентрацией омега-3 более 30%, реэтерифицированные триглицериды с концентрацией более 60%, ветеринарный рыбный жир для аквакультуры и кормов для кошек, собак.

Дата открытия завода – 3 февраля 2023 года. Запуск завода обеспечил создание 30 новых рабочих мест. Общий объём сбыта как на российском рынке, так и на международном составит 2,2 тыс. т в год, в том числе рафинированный жир – 2 тыс. т, реэтерифицированный рыбный жир – 200 т.

http://government.ru/news/52186/

