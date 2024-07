Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин посетил парк «Маяк». С автором проекта «Парк «Маяк» Людмилой Терещенко Михаил Мишустин посетил парк «Маяк». С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и автором проекта «Парк «Маяк» Людмилой Терещенко Михаил Мишустин посетил парк «Маяк». С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым Михаил Мишустин посетил парк «Маяк». С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и автором проекта «Парк «Маяк» Людмилой Терещенко Михаил Мишустин посетил парк «Маяк». С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и автором проекта «Парк «Маяк» Людмилой Терещенко Предыдущая новость Следующая новость Михаил Мишустин посетил парк «Маяк». С автором проекта «Парк «Маяк» Людмилой Терещенко

Поездка

Парк «Маяк» на месте бывшего пустыря открыт в 2019 году. Всего запланировано четыре очереди благоустройства.

Первая очередь была реализована в результате победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Выполнены работы по террасированию основного склона, установке хозяйственно-бытового павильона, остановочного павильона, созданию входной группы «Маяк», амфитеатра, сети дождевой канализации, арт-объекта «Я люблю Магадан», детских игровых площадок, зон для отдыха, малых архитектурных форм.

В 2022 году реконструирована видовая площадка «Пирс», обустроены зоны отдыха, цветники, фотозона, установлено ограждение и освещение, оборудованы спортивная площадка, автопарковки.

В 2024 году проводится благоустройство участка территории от спортивной площадки до видовой площадки «Пирс» – мост «Зарядье». Проект включает пешеходный переход, соединяющий спортивную площадку с пирсом и культурно-общественным центром, и благоустройство прилегающей территории. Общая длина перехода – 126 м. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды со сроком реализации в 2023–2024 годах.

В рамках третьей очереди благоустройства также ведётся строительство культурно-общественного центра парка. В составе комплекса – двусветное многофункциональное пространство для проведения выставок и размещения временных музейных экспозиций, конференц-зал на 100 мест, кафе на 50 посадочных мест, помещение туристского визит-центра.

Четвёртая очередь предполагает создание пешеходного променада на Аллее имени адмирала А.И.Нагаева; обустройство павильонов для малого бизнеса, площадок отдыха; создание детской игровой зоны; формирование экспозиционных площадок; благоустройство территории и строительство каскадного фонтана. Проектом также предусмотрено создание зон для детских игр, прогулок, экспозиционной площадки и зоны коммерческой активности. Завершение работ планируется в 2024 году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52187/

MIL OSI