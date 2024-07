Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства ознакомился с результатами реализации проекта «Генеральная уборка» в бухте Нагаева.

Михаил Мишустин посетил Магаданский морской рыбный порт. С Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, Министром транспорта Романом Старовойтом, губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко Михаил Мишустин посетил Магаданский морской рыбный порт Предыдущая новость Следующая новость Михаил Мишустин посетил Магаданский морской рыбный порт. С Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, Министром транспорта Романом Старовойтом, губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко

Правительство Магаданской области реализует проект по реконструкции портовой инфраструктуры Магаданского морского рыбного порта.

В период с 2022 года разработана концепция восстановления работы рыбного порта, генеральный план Магадана дополнен объектом регионального значения «Индустриальный парк “Рыбный порт Магадан„». Проведено освидетельствование причальных сооружений и частичный ввод их в эксплуатацию, по территории порта проложена ЛЭП на 100 кВт, обеспечено освещение порта и установлена система видеонаблюдения, ведётся работа по реновации территории. Проводится работа по определению сроков и источников финансирования строительства гидротехнических сооружений и объектов инженерной инфраструктуры в рыбном терминале морского порта Магадан.

Заключено соглашение о намерениях по сотрудничеству с ПАО «Дальневосточное морское пароходство», входящим в транспортную группу FESCO, направленное на реализацию проекта создания в северной части Охотского моря центра по комплексному обслуживаю судов рыбопромыслового и транспортного флота.

В целях развития рыбохозяйственной инфраструктуры в Магаданском морском рыбном порту заключено соглашение о намерениях по сотрудничеству с Магаданской ассоциацией рыбопромышленников, включающей в себя судовладельцев региона, и ООО «Энергия моря» – предприятием, осуществляющим добычу и переработку продукции морского зверобойного промысла.

Очистка бухты Нагаева началась в июне 2021 года. Всего за время реализации проекта «Генеральная уборка» из акватории уже убрано 21 затопленное судно, в том числе баржи. Программа будет полностью завершена до конца этого года.

