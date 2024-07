Дмитрий Чернышенко и Сергей Кириенко поздравили победителей «Большой перемены»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко выступили на церемонии закрытия финала пятого, юбилейного сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5–7-х классов и участников международного трека. Конкурс объединил 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран. Мероприятие состоялось в Международном детском центре «Артек».

В нём также приняли участие Министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

По традиции открыл церемонию на «Артек-Арене» парад победителей «Большой перемены», чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты. Ими стали 300 учеников из Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской, Волгоградской, Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей, Республики Башкортостан, Москвы и Санкт-Петербурга.

Поздравление финалистам конкурса направил Президент России Владимир Путин. Его зачитал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Присоединяясь к поздравлениям финалистов, он также отметил, что в этом году в «Большой перемене» принимают участие более 3 миллионов человек со всей России.

«В этом году в „Большой перемене“ участвует 3,5 миллиона человек со всей нашей огромной страны. Вы лучшие из лучших, но в вашу победу, конечно, огромный вклад внесли ваши родители. Давайте скажем спасибо вашим родным и близким: мамам и папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, наставникам и педагогам», – сказал Сергей Кириенко.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил финалистов конкурса. Он отметил, что участниками международного трека стали почти 200 старшеклассников из США, Канады, Аргентины, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Бразилии, Египта, Сербии, Турции, Сирии, Ливана, Эфиопии, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и других стран. Он также поблагодарил педагогов-наставников за поддержку ребят.

«Поздравляю финалистов и победителей „Большой перемены“. Сергей Владиленович только что, когда мы встречались с „Движением первых“, нашёл новую кричалку: „Следуй за мечтой! Ты – первый! Ты крутой!“. Мы верим, что вы сможете реализовать все возможности, которые даёт наш Президент Владимир Путин. В добрый путь!» – обратился вице-премьер.

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил всех участников и финалистов конкурса «Большая перемена» и передал отдельные слова благодарности учителям и наставникам ребят.

«Все участники конкурса – большие молодцы. Хочу обратиться к школьникам нашей страны – участвуйте в конкурсе „Большая перемена“, и перед вами откроются грандиозные возможности. Все конкурсанты – активные, целеустремлённые, интересные ребята. И мы будем делать всё, чтобы вы развивались и продвигали нашу страну вперёд. В следующем году „Артеку“ исполнится 100 лет. Я хочу пожелать каждому из вас сохранить его частичку в своей душе. Когда вы приедете домой, расскажите близким об уникальном „Артеке“, чтобы как можно больше школьников могли зарядиться атмосферой дружбы и поддержки, которая царит в нём», – отметил он.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева также обратилась к финалистам со сцены.

«Вы все совершенно невероятные, яркие, талантливые и умные ребята. Спасибо вам за то чувство гордости, которое сегодня каждый из нас испытывает, глядя на вас. Сегодня вы обрели замечательную команду друзей, товарищей. Стали частью большой семьи „Большой перемены“ и „Артека“. Я желаю вам провести эту дружбу через годы с собой, а мы в свою очередь всегда будем с вами рядом, помогать вам и поддерживать вас», – подчеркнула глава Росмолодежи.

«Сегодня мы наградили 300 школьников 5–7-х классов, победителей финального этапа флагманского проекта „Движения первых“ „Большая перемена“. Главным призом для ребят станет уникальное „Путешествие мечты“ на поезде, которое пройдёт через всю Россию и объединит две молодёжные столицы: Москву и Владивосток. Навыки и знания, которые ребята продемонстрировали на конкурсе, станут основой для их дальнейшего развития в 12 направлениях деятельности „Первых“, позволят им стать настоящими активистами первичных отделений „Движения“ в своих школах», – сказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Все конкурсные этапы юбилейного сезона «Большой перемены» были объединены единой темой, посвящённой Году семьи. На очном этапе ребята в командах выполняли задания, связанные с сохранением традиционных семейных ценностей и укреплением связи поколений. Эксперты оценивали такие компетенции финалистов, как логическое мышление, креативность, способности работать в команде и их коммуникативные навыки.

Главным призом для победителей «Большой перемены» среди учеников 5–7-х классов станет уникальное «Путешествие мечты» на поезде. Путешествие пройдёт в августе–сентябре 2024 года по маршруту, объединяющему две молодёжные столицы: Москву и Владивосток. Педагоги-наставники победителей среди школьников получат по 100 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены».

Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах. Все победители международного трека смогут отправиться в авторские туры по России.

