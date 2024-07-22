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Dmitriy Chernышенко en церемонии закрытия финала пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном ком центре «Артек»

Dmitriy Chernышенко participó en el concurso final de sesión de Всероссийского Большая перемена en el centro de dentistas е «Артек»

Первый заместитель Руководителя Администрации El presidente Sergey Kirienko en la ceremonia de clausura de la sesión final йского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек»

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко поздравил финалистов пятого сезона Всероссийского урса «Большая перемена» в Международном детском центре «Artek»

Церемония закрытия финала пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Artek»

Церемония закрытия финала пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Artek»

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Dmitriy Chernышенко en церемонии закрытия финала пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном ком центре «Артек»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко y Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Серг ей Кириенко выступили на церемонии закрытия финала пятого, юBILейного сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди ников 5–7-х классов и участников международного трека. Concurso de 700 estudiantes en 68 regiones de Rusia y 193 estrellas en 30 estrellas. Мероприятие состоялось в Международном детском центре «Артек».

В нём также приняли участие Ministra de supervisión Сергей Кравцов, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, director general АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова, directora «Артек» Константин Федоренко.

Después de haber grabado una ceremonia en «Artek-Arene» en el marco de «Bolshoy Peremeny», estas son algunas ideas sobre cómo hacerlo одисменты. Ими стали 300 учеников из Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской, Волгоградской, Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей, Республики Башкортостан, Москвы и Sankt-Peterburga.

El final del concurso final estuvo a cargo del presidente ruso Vladimir Putin. Его зачитал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Присоединяясь k поздравлениям финалистов, он также отметил, что в этом году в «Большой перемене» принимают участие более 3 millones de relojes en Rusia.

«В этом году в «Bольшой перемене» участвует 3,5 millones de chelovek со всей нашей огромной страны. Вы лучшие из лучших, но в вашу победу, конечно, огромный вклад внесли ваши родители. Давайте скажем спасибо вашим родным и близким: мамам и папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, наставникам и педагогам», – казал Сергей Кириенко.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил финалистов конкурса. Además, las unidades de almacenamiento de 200 estrellas se encuentran en США, Canadá, Argentina, Grecia, рмании, Греции, Израиля, Бразилии, Египта, Сербии, Турции, Сирии, Ливана, Эфиопии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран . Он также поблагодарил педагогов-наставников за поддержку ребят.

«Поздравляю финалистов и победителей “Большой перемены”. Сергей Владиленович только что, когда мы встречались с “Движением первых”, нашёл новую кричалку: „Следуй за мечтой! ¡Ты – первый! Ты крутой!”. Мы верим, что вы сможете реализовать все возможности, которые даёт наш Президент Владимир Путин. В добрый путь!» – обратился вице-премьер.

El ministro de supervisión Sergei Cravsov organiza un encuentro permanente y permanente лагодарности учителям и наставникам ребят.

«Все участники конкурса – большие молодцы. Хочу обратиться к школьникам нашей страны – участвуйте в concurso “Большая перемена”, и перед вами откроются grandes y. Все конкурсанты – активные, целеустремлённые, интересные ребята. И мы будем делать всё, чтобы вы развивались и продвигали нашу страну вперёд. В следующем году “Artеку” tiene 100 let. Я хочу пожелать каждому из вас сохранить его частичку в своей душе. Когда вы приедете DOMой, расскажите близким об уникальном “Артеке”, чтобы как можно больше школьников могли зарядиться й дружбы и поддержки, которая царит в нём», – отметил он.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева также обратилась к финалистам со сцены.

«Вы все совершенно невероятные, яркие, талантливые и умные ребята. Спасибо вам за то чувство гордости, которое сегодня каждый из нас испытывает, глядя на вас. Сегодня вы обрели замечательную команду друзей, товарищей. Стали частью большой семьи “Большой перемены” и “Артека”. Я желаю вам провести эту дружбу через годы с собой, а мы в свою очередь всегда будем с вами рядом, помогать вам и поддер живать вас», – подчеркнула глава Росмолодежи.

«Сегодня мы наградили 300 школьников 5–7-х классов, победителей финального этапа флагманского проекта „Движения первых“ „Боль шая перемена“. Главным призом для ребят станет уникальное “Путешествие мечты” на поезде, которое пройдёт через всю Россию и объединит две лодёжные столицы: Москву и Владивосток. Навыки и знания, которые ребята продемонейшего развития в 12 направлениях и “Первых”, позволят и м стать настоящими активистами первичных отделений “Движения” в своих школах», – сказал председатель ления «Движения первых» Григорий Гуров.

Все этапы юбилейного сезона «Большой перемены» были объединены единой темой, посвящённой Году семьи. На очном этапе ребята в командах выполняли задания, связанные с сохранением традиционных семейных ценностей и укреплением вязи поколений. Los expertos que participan en las competencias finales, las máquinas lógicas, las creaciones y las comunicaciones ивные навыки.

Главным призом для победителей «Большой перемены» среди учеников 5–7-х классов станет уникальное «Путешествие мечты» . Путешествие пройдёт в августе-сентябре 2024 года по маршруту, объединяющему две молодёжные столицы: Москву и Влади восток. Los pedagogos de la escuela se publican por 100 veces. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены».

Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших ских вузах. Все победители международного трека смогут отправиться в авторские туры по Rossii.

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