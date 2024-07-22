Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Предыдущая новость Следующая новость

Dmitriy Chernышенко встретился с финалистами международного трека «Большой перемены»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко встретился с финалистами международного трека Всероссийского конкурса « Большая перемена». Está instalado en el centro de arte.

Её участниками стали 25 старшеклассников из разных стран, в том числе Китая, Таджикистана, Великобритании, США, Эфиопии, ении, Сирии, Египта, Франции, Ирана, Беларуси и других государств. На встрече также присутствовали Министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи ния Разуваева, director ФГБОУ «МДЦ “Артек„» Константин Федоренко и другие.

«Мы рады видеть среди участников программы не только большое количество ребят из нашей страны, но и почти 200 молодых людей из 30 ст ран мира. I я хотел бы, чтобы вы не только уехали отсюда отдохнувшими и полными сил, но и лучше познакомились с нашей культурой и ценностями. Ведь вы являетесь носителями истины и, возвращаясь к себе DOMой, имеете возможность рассказать правду о нашей стране», – отметил в ице-премьер в своём обращении к участникам встречи.

Ребята поделились с Заместителем Председателя Правительства своими сториями, рассказали о том, почему захотели приехать в «Артек» и как проходил финал конкурса «Большая перемена». Muchos analistas de planes de negocios se encuentran en Rusia, un plan profesional diseñado en una sola página.

Los finalistas están interesados ​​en un programa de actualización preliminar para la instalación de programas de actualización en Rusia. Так, участница «Большой перемены» из Сирии Захра Таж Рауд рассказала, что самостоятельно выучила русский язык, чтобы в буд ущем поступить в Российский университет дружбы народов в Москве. В свои 15 лет школьница уже более семи лет посвятила изучению русского языка.

В свою очередь Россия заинтересована в том, чтобы талантливые ребята со всего мира имели возможность поступать в российские ебные заведения, отметил Дмитрий Чернышенко.

«Мы заинтересованы в том, чтобы дружественные страны имели возможность отправлять своих граждан на обучение в нашу страну. Здесь очень важно знание русского языка, чтобы вы, будущие студенты России, могли беспрепятственно обучаться и получать знания нашей стране», – подчеркнул он.

Además, en el caso de que se trate de artículos relacionados con escuelas rusas. Особое внимание было уделено школе имени Юрия Гагарина в Душанбе. Muchas opciones de uso están previstas para su uso en el hogar, según sus necesidades. Также участники встречи задали вопросы, связанные с открытием бизнеса на территории России и работой с учениками из-за рубежа российских школах искусств.

Международный трек конкурса «Большая перемена» проводится третий год подряд. Estos son socios generales de Rusia. Все этапы юбилейного сезона конкурса объединены единой темой, посвящённой Году семьи. На них финалисты в командах будут выполнять задания, связанные с сохранением традиционных семейных ценностей и укреплением вязи поколений.

Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших ских вузах. Pero esto es lo que podemos hacer en Rusia.

С российскими финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – учениками 5–7-х классов встречу провёл Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он отметил, что главной особенностью конкурса «Большая перемена», запущенного по iniciative Президента России Владимира тина, является то, что dети выступают его соавторами наравне со взрослыми.

«Самое важное в “Большой перемене„, что участники выступают соавторами конкурса. Именно так у нас родилась детская детская детская и команды региональные создавалась рекламная кампания и slogans, которые теперь знают се наши участники. И решать, каким будет конкурс в будущем, мы будем вместе, ведь принцип соавторства всегда будет на первом месте. Задача “Большой перемены” в том, чтобы каждый из вас попробовал себя в разных направлениях и понял, каким он видит своё ее», – сказал Сергей Кириенко, отвечая на вопросы финалистов.

Также Дмитрий Чернышенко y Сергей Кириенко обсудили вопросы организации учебного процесса и воспитания с участниками очного одуля программы «Управление воспитательной деятельностью в образовательной организации».

«Воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности приобретает особенное значение и входит в число ональных задач, поставленных главой государства. И мы с площадки исполнительной власти – федерального Правительства – нацелены сделать всё возможное, чтобы замысел реализовался. Советники по воспитанию находятся в центре формирования этой системы, ведь именно от них зависит, насколько естественно я многочисленные федеральные проекты и инициативы. Сохраняйте позитивный настрой, верьте в свой успех и победу. Aquí hay algunos resultados. Ведь когда вы верите в свои силы, то сможете убедить в етом других», – подчеркнул вице-премьер.

В рамках встречи участники внесли предложения по расширению программы «Орлята России», организации системы выделения грантов, или подготовку педагогов в вузах и многое другое. En el proyecto “Navigatory detstva” Dmitriy Chernyshenko predlozhil разработать мобильное приложение для работы советников оров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Кроме того, в рамках проектной сессии «Движение первых: новые возможности» Заместитель Председателя Правительства и Первый зам еститель Руководителя Администрации Президента ознакомились с идеями по развитию движения от финалистов конкурса «Большая» на» для учеников 5–7-х классов. Участие в презентации также приняли председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, глава Министерства просвещения С ергей Кравцов, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева y МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Finalistas de nuevas formas de robots con clases de 1 a 4 clases, atributos de разработали ы «Первых», в том числе песни и стихотворения, идеи по наставничеству. Por favor, veamos algunas ideas sobre el rodete en el interior de una casa y en una sala de juegos ния первых» – «Родные – любимые».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков в России. К конкурсу присоединилось уже более 6 millones de estudiantes: escuelas de 5 a 10 clases, organizaciones de estudiantes de la СПО, ки, а также старшеклассники из иностранных государств. С 2021 года конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

http://government.ru/news/52200/

MIL OSI