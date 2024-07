Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров принял участие в качестве сопредседателя в 11-м заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству

Состоялось 11-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству под сопредседательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и Заместителя Премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяна. В мероприятии приняли участие представители ФОИВ, институтов развития, деловых кругов и эксперты.

Российско-китайские отношения стремительно развиваются. Об этом рассказал Денис Мантуров. Он отметил, что в России и Китае созданы все необходимые институциональные условия для дальнейшего укрепления торгово-экономического партнёрства.

«В 2023 году взаимный товарооборот увеличился на четверть и составил 228 млрд долларов. Причём более 90% взаиморасчётов реализовано в национальных валютах. В текущем году мы также фиксируем рост товарооборота. А если говорить о более дальнем горизонте 2030 года, то, по нашим оценкам, он имеет потенциал увеличения до 300 млрд долларов», – отметил Денис Мантуров.

Механизмы для достижения этой цели были обозначены Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином в совместном заявлении по итогам переговоров в Пекине 16 мая. Одним из них является Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству.

«Сегодня в её портфеле более 80 проектов на сумму около 200 млрд долларов. И он продолжает расширяться. Для включения в перечень значимых проектов согласовано два новых проекта на сумму более 1,3 млрд долларов. Имею в виду производство технического углерода в Астраханской области и строительство железнодорожной и производственной инфраструктуры по перевалке опасных грузов в Еврейской автономной области», – рассказал Денис Мантуров.

Он отметил важность определения приоритетов дальнейшей работы по таким значимым аспектам, как обеспечение устойчивого финансирования, страхования и кредитования проектов комиссии.

По итогам заседания Денисом Мантуровым и Дин Сюэсяном был подписан протокол.

«Считаю нашу встречу весьма своевременной и плодотворной. Очень важным является достижение договорённостей об обновлении перечня значимых проектов. Это более 60 инициатив общим объёмом заявленных инвестиций свыше 138 млрд долларов», – заключил Денис Мантуров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52202/

MIL OSI