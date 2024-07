В НГУ стартовала научно-олимпиадная школа «Сигма»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – «Сигма» — это бесплатная научно-олимпиадная школа от студентов ведущих вузов России. Её миссия — повышение интереса школьников к образованию и современной науке. Каждый год студенты лучших университетов России организуют сезон для всех желающих школьников, чтобы передать им полученные за годы обучения знания. Уже на протяжении 10 лет организаторы безвозмездно, с большим энтузиазмом и любовью расширяют кругозор учеников 7-11 классов, углубляют их знания в различных областях точных и гуманитарных наук, а также рассказывают теорию для написания олимпиад и знакомят с их структурой.

— Школа «Сигма» существует в Омске уже 10 лет, и я являюсь её организатором в этом городе на протяжении 4 лет, а в Новосибирске помогаю проводить школу два года на базе НГУ. Обычно новое поколение учеников, которые принимали участие в школе, в дальнейшем становится организаторами и преподавателями, поэтому я и сам раньше был просто участником этого мероприятия. В этом году в Новосибирске принимает участие 60 школьников. Крупные партнёры «Сигмы» — Т-Банк и WHAT ELSE marketing lab. В будущем мы планируем, помимо школы, организовать олимпиаду совместно с НГУ, чтобы школьники-участники «Сигмы» имели возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, — рассказал организатор школы, студент Факультета информационных технологий НГУ Иван Моргун.

Реализация проекта позволяет организатором, студентам и выпускникам делиться своими знаниями со школьниками, развивать навыки ораторского мастерства и продолжать дело по привлечению учеников к развитию себя и своего потенциала. Школа бесплатная для всех учеников и создаётся за счёт инициативы организаторов и желания делиться знаниями от преподавателей.

В рамках школы ребята познакомятся с различными сферами науки и их возможной будущей карьерой, встретятся со своими единомышленниками, получат яркие впечатления от внеучебных мероприятий, подарки от партнёров и уникальную продукцию с символикой «Сигмы» за активность в сезоне.

