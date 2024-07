Выпускники Вышки-2024 — среди победителей международного конкурса Flourish Prize

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Победителями престижного международного конкурса Flourish Prize 2024, посвященного тематике устойчивого развития в бизнесе, стали выпускники этого года магистерской программы «Международный менеджмент» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Дарья Плотникова, Ахмад Фахим Энаят, Ним Сисил Дамаянтха Панавала Канканамге, Зохраб Серобиан и Айсенем Базарова под руководством доцента департамента стратегического и международного менеджмента ВШБ Екатерины Ивановой получили приз 2024 Flourish Prize за бизнес-кейс «Цифровые технологии и реабилитация» (компания «Моторика») в номинации Глобальной цели ООН 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» («Good Health and Wellbeing»).

Выпускники-2024 узнали о победе через несколько дней после вручения дипломов, что сделало окончание программы еще более праздничным событием не только для ребят, но и для их преподавателей и всей ВШБ: глубокие и осмысленные работы студентов на реальном материале позволяют создавать прогрессивные решения в сфере устойчивого развития, внося важный вклад в общество.

Иванова Екатерина Александровна Доцент департамента стратегического и международного бизнеса ВШБ «Горжусь успехами выпускников ВШБ, которые в рамках обучения по дисциплине «Sustainability Management in Global Business» провели интервью с топ-менеджментом компании «Моторика» и поведали миру историю того, как в России создают протезы для рук и используют передовые цифровые технологии для процесса реабилитации. Победа в престижном международном конкурсе Flourish Prize, проводимом с 2015 года Case Western Reserve University, в одной из 17 номинаций по числу Целей устойчивого развития, — это высокое признание и большая честь для ВШБ. Теперь в копилке побед Вышки еще и ЦУР-3, направленная на здоровье и благополучие людей», — отметила важность победы Екатерина Иванова, доцент департамента стратегического и международного бизнеса ВШБ.

Flourish Prize — ежегодный международный конкурс студенческих проектов, созданных на основе использования метода позитивного интервьюирования для рассказа об инновациях в бизнесе, направленных на достижение Целей устойчивого развития ООН. В 2023 году в нем приняли участие 485 студенческих команд со всех континентов, поведавших миру о силе бизнеса как агенте позитивных изменений. В число 17 финалистов конкурса Flourish Prize 2024, в третий раз в истории его проведения, вошла команда из России, представленная студентами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Команда ВШБ рассказала о цифровой платформе ATTILAN компании «Моторика», которая с 2014 года работает на стыке медицины и робототехники. Инновационные протезы «Моторики» позволяют людям, потерявшим верхние конечности, продолжать полноценную активную жизнь. Платформа ATTILAN — это проект на базе виртуальной реальности, который позволяет управлять протезами на интуитивном уровне. История бизнес-инновации, созданная и представленная студентами ВШБ международной аудитории, получила приз в номинации ЦУР-3, представив эффективное использование современных технологий для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями. Мы поздравляем участников команды, их руководителя Екатерину Иванову и партнера — компанию «Моторика» — с высоким международным признанием! Победа в конкурсе — отличный карьерный старт для наших выпускников и основа успеха будущих международных проектов ВШБ в партнерстве с компаниями-лидерами.

https://gsb.hse.ru/news/943661097.html

