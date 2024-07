Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Из стенограммы:

Беседа Михаила Мишустина с временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным Беседа Михаила Мишустина с временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным Предыдущая новость Следующая новость Беседа Михаила Мишустина с временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным

М.Мишустин: Уважаемый Дмитрий Викторович!

У Вас серьёзный опыт по прошлой работе. Вы осуществляли в качестве заместителя Генерального прокурора в том числе надзор за Дальним Востоком. Хорошо знаете экономику региона, ситуацию. В мае Президент Вас назначил исполняющим обязанности. Сегодня Вы уже рассказали о ситуации в регионе, о планах во всех деталях, нюансах, знаете, чего хотят люди. Обратную связь от людей чувствуете.

Какие приоритетные задачи сегодня Вы могли бы определить для себя и жителей Хабаровского края, которые надо решить в первую очередь?

Д.Демешин : Уважаемый Михаил Владимирович!

Кратко остановлюсь на предварительных итогах. Хабаровский край – это опорный регион востока России. Здесь развита промышленность, логистика. Имеются системообразующие объекты энергетической инфраструктуры. Конечно, нам всё это надо развивать.

Более 30% обрабатывающей промышленности всего Дальнего Востока – это промышленность Хабаровского края. Мощный базис, который приносит основные налоговые доходы, даёт высокопроизводительные рабочие места. В 2024 году промышленность края за шесть месяцев выросла на 6,6%, причём обрабатывающая отрасль – на 12,4%. Растут подрядные работы – почти на 30%. Оборот розничной торговли увеличился на 10%. Валовый региональный продукт в 2024 году превысит, по нашим расчётам, 1,35 трлн рублей с реальным ростом 103%. По России – 102,8%, у нас – 103%.

В эти дни, 18 июля, Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу имени Гагарина исполнилось 90 лет. Заводчане передают Вам поклон. Это гордость Хабаровского края. На сегодня этот завод поставляет Министерству обороны Су-35, Су-57. На территории Комсомольска производятся и Sukhoi Superjet 100 – это важнейшие самолёты ближнемагистральной авиации, которые тоже развивают нашу транспортную инфраструктуру.

Ещё один завод, Вы на нём были в 2021 году, – Амурский судостроительный завод. Он загружен заказами до 2028 года. По контрактам с Минобороны идёт строительство и серии корветов, и малых ракетных кораблей. И достраивается второй грузопассажирский паром по линии Ванино – Холмск.

По Вашему поручению, уважаемый Михаил Владимирович, спустили уже плавучий транспортный док, закладка произведена. И это выводит завод уже на новый качественный уровень…

М.Мишустин: Вы это знаете?

Д.Демешин: Да.

М.Мишустин: Это было три года назад.

Д.Демешин: Именно так, да, безусловно.

Совместно с ОСК прорабатываем вопросы расширения производственной программы за счёт строительства серии корветов. И мы видим, конечно, необходимость диверсификации экономики, то есть строительства гражданских судов.

Наши предприятия продолжают выпуск и патронов, и взрывчатых веществ, судовых двигателей, авиатехники, специализированной техники. Хабаровский край в плане промышленности активно развивается.

Среди инвестиционных проектов в рамках института кураторства, которое реализует Юрий Петрович Трутнев, хочу выделить строительство горно-обогатительного комбината. Это месторождение Малмыжское по переработке 104 млн т медной руды. Это будет второй в мире после Чили горно-обогатительный комбинат. Мощнейший комплекс в России.

И я убеждён, что первый этап этой стройки мы закончим уже осенью. Я там на днях был и смотрел, как продвигается работа.

Второй проект – это строительство в морском порту Ванино комплекса для перевалки угля. Он уже работает на перевалку 12 млн т. Инвестор готов расшириться до 24 млн т в год, но пока пропускные способности БАМа – Вы знаете, Восточный полигон активно строится – не позволяют завершить этот этап проекта.

Продолжение следует…

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52192/

MIL OSI