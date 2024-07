Source: MIL-OSI Russian Language News

22–23 июля Михаил Мишустин посетит Хабаровск. Председатель Правительства ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровск, встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, побывает на заводе энергетического машиностроения АО «Дальэнергомаш», в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Детской краевой клинической больнице имени А.К.Пиотровича.

В поездке примут участие Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Министр транспорта Роман Старовойт и Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

