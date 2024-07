Правительство утвердило правила вручения юбилейной медали «В память 200-летия со дня рождения А.Н.Островского»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Решение принято по указу Президента.

Документ Постановление от 15 июля 2024 года №966

В 2024 году в России будет вручаться памятная медаль в честь 200-летия со дня рождения выдающегося русского драматурга Александра Николаевича Островского. Постановление, утверждающее правила вручения этой награды, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Медаль будет вручаться за создание высокохудожественных спектаклей, кино- и телефильмов, за большой вклад в изучение и развитие театральных традиций, а также за активную популяризацию отечественного театра за рубежом. В этом случае награда может быть присуждена иностранным гражданам.

Координировать работу по вручению медали будет Министерство культуры.

Разработать и утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали Правительству поручил Президент. Глава государства подписал соответствующий указ в апреле 2024 года.

Александр Николаевич Островский (1823–1886) внёс большой вклад в создание русского национального театрального репертуара. За свою жизнь он написал несколько десятков пьес, самые известные из которых – «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «Свои люди – сочтёмся», «Волки и овцы», «Женитьба Бальзаминова».

