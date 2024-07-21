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El complejo aéreo del aeropuerto de Magadan. С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и заместителем генерального директора ООО «Новапорт Холдинг» Евгением левичем

El complejo aéreo del aeropuerto de Magadan. С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и Министром по развитию Дальнего Востока и арктики Алексеем Чекунковым

El complejo aéreo del aeropuerto de Magadan. С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и заместителем генерального директора ООО «Новапорт Холдинг» Евгением левичем

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El complejo aéreo del aeropuerto de Magadan. С губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и заместителем генерального директора ООО «Новапорт Холдинг» Евгением левичем

Aeropuerto de Magadan (Сокол) имени В.С.Высоцкого является единственным объектом транспортной инфраструктуры Магаданской области, который позволяет осуществлять внутрирегиональные полёты в населённые пункты региона в дальнемагистральные полёты ю часть страны. En 1961, la ciudad de Moscú se creó regularmente en Moscú. En 1980, este aviatrasse осуществлён первый беспосадочный перелёт. El aeropuerto de Magadana está disponible para vuelos regulares, viajes, viajes y vuelos regulares дународных воздушных линиях.

13 de mayo de 2020 года в целях повышения эффективности авиатранспортного обеспечения Президентом принято предложение ва России и регионального правительства о передаче в собственность Магаданской области 100% акций АО «Аэропорт Магадан».

En esta zona hay un nuevo aeropuerto de paso por la terminal aérea del complejo aéreo. Его пропускная способность – 800 пассажиров в час (el terminal actual admite 600 пассажиров в час).

El nuevo complejo de apartamentos está diseñado para solucionar el problema de los pasajeros, я всем современным требованиям. Перрон будет оснащён двумя телескопическими трапами, что немаловажно в условиях суровых климатических условий Магаданской об ласти. На втором этаже будут располагаться торговые площади и места отдыха пассажиров.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса – IV квартал 2024 года.

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