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21–22 июля Михаил Мишустин посетит Магадан.

Председатель Правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

В графике рабочей поездки Председателя Правительства также посещение завода по переработке и рафинированию рыбного жира ООО «Омега-Си», Магаданского морского рыбного порта и парка «Маяк».

В поездке примут участие Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и Министр транспорта Роман Старовойт.

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http://government.ru/announcements/52180/

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