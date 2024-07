В регионы поступит ещё более 2,6 тыс. новых школьных автобусов

Source: MIL-OSI Russian Language News

По поручению Президента Правительство продолжает работу по закупке школьных автобусов. До конца 2024 года во все регионы дополнительно поступит более 2,6 тыс. машин. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения такими видами машин. Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей.

Обновить парк школьных автобусов в течение 2021–2024 годов Правительству поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021 году. Вся техника должна быть российского производства.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 18 июля.

