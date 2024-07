Виталий Савельев: Наша общая цель – повышение качества жизни граждан России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев выступил перед участниками стратегической сессии «Минтранс России: миссия, видение, ценности». Основной задачей мероприятия стала адаптация корпоративных ценностей министерства к новым геополитическим и социально-экономическим вызовам.

Виталий Савельев обозначил главный принцип работы команды транспортного комплекса страны – своевременное и качественное исполнение указов и поручений Президента и Председателя Правительства, направленных на развитие устойчивой и динамичной экономики и повышение качества жизни граждан страны. Для достижения этих целей сейчас формируется новый национальный проект «Эффективная транспортная система» и продолжается реализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

«Мы вместе пишем историю страны и создаём конкурентоспособный продукт высокого качества. Я только что вернулся из Южно-Сахалинска, где посетил выставку беспилотников в рамках научно-практического интенсива “Архипелаг„. Многое делается на уровне мировых стандартов, нам есть чем гордиться», – отметил Виталий Савельев.

Он напомнил, что безусловный приоритет для Правительства – успешная реализация комплексных проектов, которые определяют будущее социально-экономическое развитие страны: строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга, развитие Восточного полигона железных дорог и Большого Северного морского пути. «Каждый из этих проектов – серьёзный профессиональный вызов, и команда Минтранса к нему готова», – подчеркнул Виталий Савельев.

