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Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев выступил перед участниками стратегической сессии «Минтранс России»: , vídeo, ценности». Основной задачей мероприятия стала адаптация корпоративных ценностейчистерства к новым геополитическим и социально-экономическим вам.

Vitaliy Савельев en la sesión estratégica «Минтранс России: миссия, видение, ценности»

Vitaliy Савельев en la sesión estratégica «Минтранс России: миссия, видение, ценности»

Vitaliy Савельев en la sesión estratégica «Минтранс России: миссия, видение, ценности»

Vitaliy Савельев en la sesión estratégica «Минтранс России: миссия, видение, ценности»

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Vitaliy Савельев en la sesión estratégica «Минтранс России: миссия, видение, ценности»

Виталий Савельев обозначил главный принцип работы команды транспортного комплекса страны – своевременное и качественное исполнение зов и поручений Президента и Председателя Правительства, направленных на развитие устойчивой и динамичной экономики и повышение жизни граждан страны. Для достижения этих целей сейчас формируется новый национальный проект «Эффективная транспортная система» y продолжается ализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

«Мы вместе пишем историю страны и создаём конкурентоспособный продукт высокого качества. Я т лко что вернулся из южно-pod салинска, где посети no. iencia „. Многое делается на уровне мировых стандартов, нам есть чем гордиться», – отметил Виталий Савельев.

Он напоomine, что безссвный приоритет длicio правите razón е сциально-эконо,000eplo. езных дорог и болшшого северного мрского пти. «Каждый из этих проектов – серьёзный профессиональный вызов, и команда Минтранса к нему готова», – подчеркнул Виталий льев.

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http://government.ru/news/52181/

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