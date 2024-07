19.07.2024 Programa Uruchamiamy profilaktyki i leczenia boreliozy wśród żołnierzy Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

19 lipca w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem szefa MON oraz przedstawicieli kierownictwa WIM dotycząca nowego programu profilaktyki „Operacja Borelioza”. Podczas spotkania omówiono także kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem Instytutu.

– To poważna sprawa, bo coraz częściej dochodzi do kontaktu z kleszczami. Do sytuacji, w których rodzi się niebezpieczeństwo zachorowania na boreliozę, lub odklesczowe zapalenie mózgu. Jest możliwość zaszczepienia się i do tego będziemy zachęcać. W drugim przypadku to choroba bakteryjna przenoszona przez kleszcze. Gdy dochodzi do wbicia się kleszcza w ludzką skórę można zachorować na boreliozę. Chorobę, którą można uleczyć, jeśli jest szybko zdiagnozowana. Nie stwarza wówczas tak poważnych skutków i ryzyka długotrwałej i uporczywej antybiotykoterapii. Im wcześniej zareagujemy, im wcześniej udzielimy pomocy, im wcześniej wykryjemy chorobę, tym wcześniej jesteśmy w stanie wyjść na prostą, powrócić do sprawności i do zdrowia. I tym wcześniej jesteśmy w stanie udzielić odpowiedniej pomocy

– zaznaczył wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy opracował program profilaktyki i leczenia żołnierzy Wojska Polskiego oraz przedstawicieli innych służb pełniących swoje obowiązki na terenie mogącym powodować zwiększone prawdopodobieństwo ukąszenia przez kleszcze.

Kleszcze i choroby odkleszczowe stanowią mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia żołnierzy i tym samym obniżać ich efektywność do działania. Zaproponowane rozwiązania stanowią również odpowiedź na potrzeby żołnierzy, przebywających w obszarze endemicznego występowania kleszczy, którzy z tego powodu znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na boreliozę.

Szef MON poinformował, że Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie opracował dedykowaną aplikację, która umożliwi szybką diagnozę pierwszych objawów boreliozy i wskaże dalsze postępowanie.

– Program profilaktyki będzie wykorzystywał najnowocześniejsze technologie, czyli aplikacje, które są powszechnie uznawanym elementem działań o charakterze prewencji i profilaktyki medycznej i informacji udzielania pomocy. (…) Każdy żołnierz na granicy, każdy funkcjonariusz będzie miał dostęp do specjalnej aplikacji, w której w momencie kontaktu z kleszczem, a takich przypadków jest coraz więcej. Teren Podlasia jest zagrożony liczną obecnością kleszczy. Żołnierz wypełnia ankietę, gdy dochodzi już do pierwszych objawów, pojawia się rumień. Robi zdjęcie, to zdjęcie jest przesyłane do Wojskowego Instytutu Medycznego i rejestrowane, analizowane, od razu są wydawane zalecenia i określany jest tryb postępowania. Czyli mamy algorytm postepowania, w którym żołnierz będzie miał udzieloną pomoc

– zaznaczył minister.

– Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom wojskowej służby zdrowia, wszystkim tym, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy Wojska Polskiego, ale także o bezpieczeństwo pacjentów cywilnych. Wojskowa służba zdrowia jest otwarta dla wszystkich. Szpitale wojskowe, nie tylko Wojskowy Instytut Medyczny, ale każdy szpital i przychodnia udzielają w wielu miejscach świadczeń, które są świadczeniami w znakomitej większości dla nas wszystkich . Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, wszystkim ratownikom medycznym, ale również personelowi niemedycznemu

– podkreślił wicepremier.

Wojskowy Instytut Medyczny prowadzi działalność naukową, badawczo-rozwojową, ekspercką i dydaktyczną, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek. Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz uprawnienia do specjalizacji w różnych dziedzinach medycyny.

Tematyka badań naukowych realizowanych w WIM obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne, zmierzające do wykorzystania wyników w praktyce klinicznej. Wiele z nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i poszukiwanie nowych metod postępowania diagnostyczno-leczniczego. Opracowywane są również własne modyfikacje sposobów postępowania przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki, wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych.

