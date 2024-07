19.07.2024 Spotkanie wiceministra Pawła Zalewskiego z deputowanymi Grupy Parlamentarnej Rady Najwyższej Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie wiceministra Pawła Zalewskiego z deputowanymi Grupy Parlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy19.07.2024

W piątek, 19 lipca br. Paweł Zalewski, secretario stanu w MON spotkał się z deputowanymi Grupy Parlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy ds. stosunków międzyparlamentarnych z Rzeczpospolitą Polską.

W trakcie spotkania przedstawiona została aktualna sytuacja w Ukrainie w kontekście agresji Rosji, w tym wyzwania związane z niszczeniem ukraińskich obiektów infrastruktury krytycznej. Omówiono także zapisy zawarte w podpisanym 8 lipca br. porozumieniu o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Polską a Ukrainą.

Zgodzono się, że porozumienie to przyczyni się do rozszerzenia współpracy w dziedzinie wojskowej i obronności pomiędzy oboma krajami m. w kontekście wzmocnienia partnerstwa polsko-ukraińskiego.

Strona ukraińska podziękowała za dotychczasowe wsparcie w zakresie przekazywanego sprzętu jak i za wysiłki na rzecz szkolenia personelu ukraińskich sił zbrojnych w naszym kraju. Jednocześnie podkreślono, że Polska była jednym z pierwszych państw, które zareagowały na rosyjską agresję. Odniesiono się również do ustaleń szczytu NATO w Waszyngtonie.

