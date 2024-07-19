Финансовые новости: Страхование опасных объектов: новые тарифы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Такое указание регулятора зарегистрировал Минюст России. Оно вступит в силу с 30 июля 2024 года. Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска возникновения аварии и учитывает динамику убыточности.

Документ предусматривает, что для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. При этом для опасных объектов, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и др.), нижняя граница тарифа сохранится на прежнем уровне, а верхняя повысится на 25%.

По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений.

Фото на превью: Kletr / Shutterstock / Fotodom