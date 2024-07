Финансовые новости: Изменение в наполнении вечернего (23:50) отчета SEM02 на фондовом рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 29 июля 2024 года планируется реализовать изменение в наполнении реестра заявок SEM02, формируемого после 23:50 по итогам торгов на фондовом рынке.

Реестр заявок SEM02, формируемый по итогам вечерней сессии, будет включать в себя информацию обо всех заявках за весь торговый день. Заявки, поданные во время основной сессии и автоматически перенесённые в вечернюю, будут отображаться и в реестре формируемом после 19:00, и в реестре после 23:50.

Формирование реестра заявок SEM02 по итогам основной торговой сессии остаётся без изменений: в отчёт включаются заявки, поданные во время основной торговой сессии.

Таким образом, реестр после 23:50 будет полностью включать в себя информацию из реестра, формируемого после 19:00 по итогам основной сессии, и информацию по заявкам, поданным в ходе вечерней сессии.

Изменение не затрагивает отчёты SEM02CR, SEM02TQ, SEM02RQ, SEM02DQ, SEM02CQ, SEM02D, SEM02Q.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com

https://www.moex.com/n71341

