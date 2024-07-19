Финансовые новости: В июне усилился рост ипотеки на фоне ожидаемого изменения условий льготных программ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Ипотечный портфель, по предварительным данным, вырос за месяц на 3,1% после увеличения на 1,7% в мае из-за стремления заемщиков взять кредиты до завершения программы «Льготная ипотека» и изменения условий «Семейной ипотеки». Доля выдач по льготным программам достигла 80%.

Темпы роста портфеля потребкредитов составили 2%, что связано с высокой потребительской активностью на фоне повышения доходов.

Средства населения в банках по-прежнему существенно увеличивались (+1,7%) в условиях привлекательных ставок по вкладам. Средства юрлиц сократились на 0,5% после значительного притока за апрель — май (+2,7%), что в том числе объясняется дивидендными выплатами.

Прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы) составила 225 млрд рублей, что на 12% ниже мая.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024 года».

Фото на превью: Валентин Антонов / ТАСС