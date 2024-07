Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России подписал с группой ВЭБ.РФ договор о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро «Белорусская» в Москве. После получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ регулятор передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня.

Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором.

При этом историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России.

Планируемый срок передачи объекта Банку России ­— I квартал 2026 года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=638569230842654202TODAY.htm

MIL OSI