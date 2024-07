Студент НГУ разработал первый в России telegram-бот для поиска помощи на дороге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Никита Данов, магистрант Экономического факультета НГУ, создал telegram-бот «АБ Автопомощь» для поиска помощи на дороге, работающий по принципу радара. Проект стал одним из победителей федерального конкурса «Студенческий стартап» и получил 1 млн рублей на дальнейшее развитие. В команду разработчиков telegram-бота также вошли выпускники НГУ Артем Кононов и Александр Шарапов. Авторы проекта оценивают достижимый объем рынка в 2,5 млн заявок в год.

Никита Данов обучался на бакалавриате Экономического факультета НГУ, в сентябре 2023 года поступил в магистратуру на направление «Инновационное предпринимательство и менеджмент» и начал разрабатывать идеи для собственного проекта.

— Я сам автомобилист, поэтому мне интересна эта сфера. Я разбираюсь в том, с какими проблемами люди часто сталкиваются на дорогах, и решил целенаправленно придумать такой продукт, который будет помогать автомобилистам и которого еще нет на рынке. Так появилась идея телеграм-бота. Значимость нашего продукта заключается в том, что он позволяет решать актуальные запросы пользователей. Например, когда на дорогах случается непредвиденная поломка автомобиля, происходит разрядка аккумулятора или другая экстренная ситуация. Для всех таких случаев нужно решение, которое могло бы быстро и по возможности дешево разобраться с проблемой, — рассказал Никита Данов.

Анализ рынка показал, что на нем нет аналогичных автоматизированных и простых решений. Есть сервисы объявлений, такие как «Авито», с помощью которого можно найти нужного мастера, а также автосервисы, которые предлагают услугу экстренных выездов к месту поломок. Однако все эти решения не отличаются мобильностью и оперативностью и стоят достаточно дорого.

Никита Данов собрал команду разработчиков, в которую вошли Артем Кононов, выпускник Факультета информационных технологий НГУ 2018 года, и Александр Шарапов, выпускник Экономического факультета 2019 года. Далее они приступили к разработке идеи. Чтобы развивать и продвигать свой стартап, стали участниками акселератора Академпарка «А:СТАРТ» и других конкурсов.

Проект построен на гибкой многомодульной архитектуре Kotlin Multiplatform, что позволяет легко масштабировать сервис, расширяя его функциональность и географию использования. На начальном этапе функционал telegram-бота включал в себя: составление заявки (что случилось, вознаграждение, геопозиция, комментарий), оповещение всех участников, передача контакта в Telegram, просмотр всех заявок, подписка на оповещения или отписка от них, возможность тестовой заявки, когда она никому не направляется. Далее разработчики добавили регистрацию районов, чтобы имитировать поиск ближайшего человека, оплату, рейтинги указание инвентаря (например, наличие домкрата, троса, проводов, канистры и т.п.).

Сейчас сервис тестируется в Новосибирске, базу пользователей разработчики собирают из чатов, где автомобилисты публикуют просьбы о помощи, и переносят оттуда заявки в сервис. Проект использует транзакционную модель монетизации: помогающий платит комиссию в размере 10% от сделки. Так, в telegram-боте пользователь, который столкнулся проблемой на дороге, публикует заявку о помощи и указывает, какое вознаграждение он готов заплатить, например, 2000 рублей. Сервис с помощью геолокации ищет человека в конкретном районе, который готов помочь за эту сумму. Далее ему передаются контакты и сведения о местоположении заявителя и при этом взимается комиссия.

Грант в размере 1 млн рублей, который выиграла команда, позволит ей доработать функционал telegram-бота — добавить районы, чтобы пользователи могли регистрировать места, в которых они проезжают чаще всего, а также прикрепить оплату внутри сервиса и ввести рейтинги пользователей. Часть денежных средств авторы проекта направят на продвижение. В течение года они нацелены набрать 10 тысяч пользователей, другими словами — 10 тысяч входов в telegram-бот, и масштабировать проект на всю Россию. Кроме того, они рассматривают возможность создать кроссплатформенное приложение, которое будет доступно на Android и iOS.

