Студенты Политеха представили инновационные идеи для развития территорий

В городе Колтуши Ленинградской области подвели итоги летней архитектурной школы «Колтушская возвышенность — территории новых идей», где принимали участие студенты 3-4 курсов бакалавриата и первых курсов магистратуры Политеха, Горного университета и СПбГАСУ. Магистранты образовательной программы «Экодизайн архитектурной среды» Высшей школы дизайна и архитектуры в рамках проектной практики изучали и анализировали территорию ансамбля научного городка ученого-физиолога Ивана Павлова и территорию Колтушской возвышенности. А затем под руководством менторов совместно с бакалаврами из других вузов подготовили проектные предложения по двум направлениям: «Рекреация: зеленый каркас территории» и «Дизайн-код территории».

Для студентов организовали лекции и мастер-классы с ведущими архитекторами и градостроителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, провели архитектурные клаузуры, круглые столы и экскурсии в мастерские.

В финале обучения состоялась итоговая конференция, где ребята показали разработанные проектные предложения. На конференции выступили представители научно-архитектурных сообществ, комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ленинградской области, центра компетенции Ленинградской области, а также принимающая сторона — сотрудники института физиологии им. И. П. Павлова.

Кульминацией конференции стала презентация итоговых работ. Участники при помощи менторов в сфере градостроительства и архитектуры провели комплексный градостроительный анализ территории Колтушской возвышенности, проанализировали существующие нормативно-правовые акты и планировочные ограничения. Они рассмотрели четыре базовые территории с разным функциональным наполнением для разработки проектных предложений и градостроительных регламентов, а также подготовили предложения в действующую градостроительную документацию.

Студенты предложили идеи по градостроительному развитию туризма и рекреации, зеленого каркаса, зоны жилой застройки на территории Колтушской возвышенности, а также разработали дизайн-код. Одна из групп подготовила несколько туристических маршрутов — культурно-познавательный, природно-экологический, спортивно-рекреационный. а также событийный маршрут с организацией глэмпинга, зеленой стоянки, спортивной базы, площади для мероприятий, гостиницы, кафе, общественного и информационного центра.

Лучших студентов отметили благодарственными письмами комитета, которые вручил главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко. Ребята получили подарки от спонсоров летней архитектурной школы.

Благодарностями отмечены магистранты ВШДиА Анастасия Грачева, Юлия Демянюк, Анастасия Костенко, Александра Сударикова, Екатерина Фалалеева, Елизавета Фурсаева, Алексей Кожусь и Дмитрий Щапов.

«Обмен идеями с участниками из других вузов стал для нас ценным опытом. Благодаря летней школе мы смогли расширить свои профессиональные контакты, что открыло для нас новые перспективы. Атмосфера мероприятия была дружелюбной и поддерживающей. Мы благодарны организаторам за возможность принять участие в этом уникальном мероприятии», — поделилась впечатлениями об участии в проектной группе «Дизайн-код территории» магистрант ВШДиА Анастасия Костенко.

Магистранты проектной группы «Рекреация: зеленый каркас территории» рассказали, что участие в летней школе позволило им расширить свои практические навыки и узнать много нового об экологических аспектах урбанистики.

Сергей Лутченко в своём выступлении отметил: «Идея проведения „Летней архитектурной школы“ в нашем регионе лежит на поверхности в связи с активным градостроительным развитием Ленинградской области, а также пристальным вниманием коллег из высших профильных учебных заведений, которые ежегодно участвуют в конкурсах комитета градостроительной политики».

Директор Высшей школы дизайна и архитектуры и руководитель образовательной программы «Экодизайн архитектурной среды» Маргарита Перькова выразила благодарность организаторам и вручила им благодарственные письма от имени проректора по образовательной деятельности СПбПУ Людмилы Панковой.

