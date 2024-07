Результаты исследований Вышки легли в основу доклада ООН по волонтерству

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый Региональный обзор о волонтерстве в Центральной Азии был представлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках программы ежегодного Политического форума высокого уровня ООН. Материалами для подготовки документа стали в том числе результаты работы Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Автором текста обзора выступил главный эксперт центра Вячеслав Иванов. Подготовленный Программой добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН/UNV) обзор демонстрирует эволюцию практики волонтерства и отдачу от усилий волонтеров, подчеркивает ценность их вклада и выявляет лучшие практики в добровольческом движении региона. Обзор состояния волонтерства в Центральной Азии — первый в своем роде комплексный информационный продукт об участии граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в такой деятельности и правовых условиях для этого. В нем показано, в какой мере волонтерство интегрировано в ключевые стратегии ООН и национальные стратегии развития государств региона, представлены примеры вклада добровольцев в национальные приоритеты развития и повестку дня на период до 2030 года. Кроме того, в обзоре освещаются различные передовые практики волонтерской деятельности в Центральной Азии, что создает уникальный ресурс для обмена знаниями между странами Юга и остальными странами. Выводы обзора содержат разнообразные примеры волонтерских действий, которые могут помочь ускорить достижение Целей устойчивого развития в странах региона. Обзор официально одобрен в качестве отдельного отчета на Международном форуме добровольцев в Астане в 2023 году. В пресс-релизе ДООН особо отмечена роль Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. «В основу отчета легла ценная информация партнеров, а также правительственных чиновников, представителей структур ООН, академических исследователей, в том числе из Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, независимых экспертов и членов волонтерских движений и организаций», — отмечается в сообщении. Ведущим исследователем и автором текста выступил главный эксперт центра Вячеслав Иванов.

«Обзор открывает новую страницу в научном осмыслении современного волонтерства. Он был создан в тот самый момент, когда волонтерское движение стало играть заметную роль в жизни общества в каждой из стран Центрально-Азиатского региона. Каждый волонтер региона увидит себя на его страницах, а те, кто помогает развитию волонтерского движения, получат новые идеи для развития добровольчества и благотворительности», — говорит Вячеслав Иванов.

Лев Якобсон, вице-президент НИУ ВШЭ, научный руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ — Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора много лет тесно сотрудничает с Программой добровольцев ООН. Наши эксперты традиционно вносят большой вклад в подготовку материалов программы. Однако доклад о состоянии добровольчества в странах Центральной Азии — не просто еще одна публикация из этого ряда. Те, кто готовил доклад, сами узнали много нового и ценного, что теперь предстоит узнать читателям. Подготовка доклада сыграла роль важного этапа развития партнерских связей центра с коллегами из тех стран, состояние общественной самоорганизации в которых нас сейчас особенно интересует. Исключительно интересно и поучительно наблюдать, как в ее чертах прослеживается влияние недавнего общего прошлого наших стран, исторических корней их обществ и особенностей путей, которыми они идут сегодня.

Ознакомиться с обзором на русском языке можно по ссылке.

