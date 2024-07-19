Результаты исследований Вышки легли в основу доклада ООН по волонтерству

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Первый Региональный обзор о волонтерстве в Центральной Азии был представлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках программы ежегодного Политического форума высокого уровня ООН. Материалами для подготовки документа стали в том числе результаты работы Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Автором текста обзора выступил главный эксперт центра Вячеслав Иванов.

Подготовленный Программой добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН/UNV) обзор демонстрирует эволюцию практики волонтерства и отдачу от усилий волонтеров, подчеркивает ценность их вклада и выявляет лучшие практики в добровольческом движении региона.

Обзор состояния волонтерства в Центральной Азии — первый в своем роде комплексный информационный продукт об участии граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в такой деятельности и правовых условиях для этого. В нем показано, в какой мере волонтерство интегрировано в ключевые стратегии ООН и национальные стратегии развития государств региона, представлены примеры вклада добровольцев в национальные приоритеты развития и повестку дня на период до 2030 года.

Кроме того, в обзоре освещаются различные передовые практики волонтерской деятельности в Центральной Азии, что создает уникальный ресурс для обмена знаниями между странами Юга и остальными странами.

Выводы обзора содержат разнообразные примеры волонтерских действий, которые могут помочь ускорить достижение Целей устойчивого развития в странах региона. Обзор официально одобрен в качестве отдельного отчета на Международном форуме добровольцев в Астане в 2023 году.

В пресс-релизе ДООН особо отмечена роль Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

«В основу отчета легла ценная информация партнеров, а также правительственных чиновников, представителей структур ООН, академических исследователей, в том числе из Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, независимых экспертов и членов волонтерских движений и организаций», — отмечается в сообщении.

Ведущим исследователем и автором текста выступил главный эксперт центра Вячеслав Иванов.