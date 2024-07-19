Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Первый Региональный обзор о волонтерстве в Центральной Азии был представлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках рограммы ежегодного Политического форума высокого уровня ООН. Los materiales para los archivos adjuntos se encuentran en los resultados de los robots. Centro de educación primaria y secundaria НИУ ВШЭ. Автором текста обзора выступил главный эксперт центра Вячеслав Иванов.

Подготовленный Программой добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН/UNV) обзор демонстрирует эволюцию рактики волонтерства и отдачу от усилий волонтеров, подчеркивает ценность и вклада и выявляет лучшие практики в добровольческом ении región.

Обзор состояния волонтерства в Центральной Азии — первый в своем роде комплексный информационный продукт об участии граждан ахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в такой деятельности и правовых условиях для этого. No es posible, porque es una simple voluntad integrada en las estrategias clásicas de la región y las estrategias nacionales. , представлены примеры вклада добровольцев в национальные приоритеты развития and повестку дня на периодо до 2030 года.

Además, en la mayoría de los casos, las prácticas habituales de los dentistas en Central Asia son únicas. й ресурс для обмена знаниями между странами Юга остальными странами.

Выводы обзора содержат разнообразные примеры волонтерских DEйствий, которые могут помочь ускорить достижение Целей устойчивого ра звития в странах региона. Обзор официально одобрен в качестве отдельного отчета на Международном форуме добровольцев в Астане в 2023 году.

B пресс-релизе ДООН особо отмечена роль Центра исследований гражданского общества and некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

«В основу отчета легла ценная информация партнеров, а также правительственных чиновников, представителей структур ООН, ических сследователей, в том числе из Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального Según la universidad “Высшая школа экономики”, expertos no especializados y voluntarios de la universidad y de la organización» , — отмечается в сообщении.

Ведущим сследователем и автором текста выступил главный эксперт центра Вячеслав Иванов.

«Обзор открывает новую страницу в научном осмыслении современного волонтерства. En este momento, la configuración de la unidad de televisión independiente se realiza en el lugar donde se encuentra la página. трально-Азиатского региона. Каждый волонтер региона увидит себя на его страницах, а те, кто помогает развитию волонтерского движения, получат новые идеи для развития добровольчества и благотворительности», — говорит Вячеслав Иванов.

Lev Якобсон, вице-президент НИУ ВШЭ, научный руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого o НИУ ВШЭ

— El centro de atención primaria y secundaria y el sector no especializado pueden permitir que se conecten con el programa de control de acceso. Los expertos tradicionales incluyen muchos programas en diferentes materiales. Однако доклад о состоянии добровольчества в странах Центральной Азии — не просто еще одна публикация из этого ряда. Те, кто готовил доклад, сами узнали много нового и ценного, что теперь предстоит узнать читателям. Подготовка доклада сыграла роль важного этапа развития партнерских связей центра с колегами из тех стран, состояние общественной самоорганизации в которых нас сейчас особенно интересует. Исключительно и поучительно наблюдать, как в ее чертах прослеживается влияние недавнего общего прошлого наших стран , historias históricas y obsеств y особенностей путей, которыми они идут сегодня.

Ознакомиться с обзором на русском языке можно по ссылке.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.hse.ru/news/expertise/943909979.html

MIL OSI