Проректор Политеха Юрий Фомин вошёл в кадровый резерв в сфере науки

Завершилась программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. В числе её участников — проректор по научной работе СПбПУ Юрий Фомин.

Дипломы выпускникам программы вручали помощник президента России Андрей Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В церемонии также участвовали председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.

Образовательная программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2022 года совместно РАНХиГС и университетом «Сириус». В течении восьми месяцев ректоры и проректоры вузов, руководители научных организаций, органов государственной власти, курирующие образование, науку и инновации, развивали свои компетенции в сфере научного и образовательного менеджмента под руководством опытных экспертов.

Программа включала в себя восемь модулей, посвящённых новым вызовам образования и науки, цифровой трансформации, региональному развитию и публичным коммуникациям, искусству и высоким технологиям. Лекции, семинары, тренинги и мастер-классы проходили на базе ведущих образовательных центров в разных регионах России. Полученные навыки участники программы закрепили во время совместной работы над выпускными проектами.

Так, Юрий Фомин стал идеологом и руководителем проекта «Научно-технические компетенции исследовательских команд», а также участвовал в проекте, посвящённом экспорту российского образования.

«Если обобщить то, что я как участник кадрового резерва получил от обучения по программе, то, кроме знаний, это общение и то, что я называю „записная книжка“ — знакомства, — рассказал Юрий Фомин. — Спикеры были серьёзные, из самых разных сфер. Ни в каких других обстоятельствах, как мне кажется, мы бы не смогли по четыре дня в месяц находиться в одном пространстве с такими людьми, объединённые одной и той же идеей сделать что-то полезное для нашей науки, для высшего образования. Это одна из самых главных вещей. А также, я бы подчеркнул, это возможность показать свой проект высшему руководству нашей страны и получить оценку. У нас на защитах присутствовали помощник президента Российской Федерации Андрей Александрович Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Сергеевич Секиринский, председатель совета федеральной территории „Сириус“ Елена Владимировна Шмелёва. Не всегда в обычной жизни ты можешь получить такую оценку на свои действия таких больших людей».

Юрий Владимирович уточнил, что проект, который он представлял во время защиты, частично уже реализуется в Политехе: «Оценка конкретных рыночных компетенций научно-исследовательских команд — это то, что ляжет в основу научно-технологического развития Политеха уже в этом году. Поручение ректора Андрея Ивановича Рудского на эту тему уже есть, мы его отрабатываем».

