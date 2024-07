По всей стране отметили Всероссийский студенческий выпускной

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

19 июля 2024 года состоялся Всероссийский студенческий выпускной, в котором приняло участие более 100 российских вузов, включая Государственный университет управления.

С этим грандиозным событием всех российских выпускников поздравил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Помните, что в современном мире нужно постоянно учиться новому, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять и применять. Мы делаем всё, чтобы вы могли получить такой опыт ещё в стенах вуза. Многие из вас смогли воплотить в жизнь свои стартап-идеи, поучаствовать в решении реальных инженерных задач и поработать вместе с учёными в лабораториях», – сказано в обращении министра.

Всероссийский студенческий выпускной прошёл в смешанном формате: 11 вузов провели различные мероприятия, приуроченные к этому празднику, подключаясь в процессе к онлайн-трансляции, за которой следили в сотне университетов по всей стране, в том числе и группа студентов ГУУ и сотрудников УМПиВР, собравшаяся в Центре информационных технологий.

Центральное событие происходило в Нижнем Новгороде, на территории кампуса ННГУ им. Лобачевского, где совместно с иностранными студентами была подготовлена и заложена капсула времени с пожеланиями выпускникам 2025 года. А пожелания эти записывались непосредственно в процессе включений из Тихоокеанского государственного университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, Южного федерального университета, Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева, Луганского государственного университета имени Владимира Даля и других вузов страны.

Общим лейтмотивом пожеланий стало сохранение дружеских связей, культуры и традиций, забота об общественном благе, бесстрашие перед возможными ошибками на новом этапе жизненного пути, открытие новых горизонтов, поиск необычных решений и изменение мира к лучшему.

Из центральной студии выпускного к трансляции подключилась заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, которая поблагодарила представителей вузов за пожелания и поздравила всех выпускников с успешным окончанием учёбы.

«Вы живёте во времена колоссальных возможностей. Ими всегда характеризуется любая эпоха больших перемен. Поэтому не бойтесь выдумывать, творить и создавать. Помните альма-матер и педагогов-наставников, которые вкладывали в вас душу. Желаю, чтобы капсула времени и пожелания в ней стали доброй традицией Всероссийского студенческого выпускного, ведь это позволит следить за изменениями жизни и общественных настроений», – сказала Ольга Петрова.

Директор ресурсного центра Росмолодёжи Павел Хлопин в своём обращении говорил о том, что учёба никогда не заканчивается и важно заниматься саморазвитием.

«День, когда вы не узнали ничего нового – это неудачный день. Ищите точки роста, становитесь конкурентоспособными. Сегодня в России для молодёжи открыты все пути, она получает всестороннюю государственную поддержку, а молодые специалисты на производствах стали цениться не меньше опытных сотрудников. Уверен, что вы измените мир и сделаете его лучше», – пожелал Павел Хлопин.

Финальной точкой события стала закладка капсулы времени под руководством ректора Университета Лобачевского Олега Трофимова, который поблагодарил министерство за организацию Всероссийского студенческого выпускного и пообещал бережно хранить традицию закладки «капсулы дружбы».

Завершая мероприятие Ольга Петрова отметила, что оговорка ректора ННГУ более чем уместна и стоит её запомнить.

«Капсула дружбы – это правильное название. Оно верно отражает суть Всероссийского студенческого выпускного. Всегда поддерживайте друг друга, мечтайте, летите вдаль. Поздравляю всех с завершением одного этапа жизни и началом нового», – пожелала напоследок заместитель министра.

