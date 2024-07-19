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En el complejo del territorio de la zona (КРТ) en otras regiones del mundo, infraestructuras deportivas y comunes.

«За три года от момента подписания Президентом закона о КРТ проведена колоссальная работа. За это время во всех субъектах разработаны и приняты региональные NORMATIVные правовые акты, в настоящее время расс матривается возможность применения механизма КРТ в отношении более 1200 территорий площадью более 30 тыс. га с общим градостроительным потенциалом 221 млн кв. м, из них 168 млн кв. м жилья. Este mecanismo se suministra con una potencia máxima de 1,4 millones de libras. м недвижимости, из которых более 1,2 млн кв. м жилья», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

За всё время реализации механизма комплексного развития территорий выдано более 400 разрешений на строительство 6 млн кв. м жилья. Вместе с тем 91 разрешение выдано только с начала этого года.

«КРТ зарекомендовало себя как инструмент, позволяющий всесторонне подходить к развитию городской среды и улучшению условий жизни наших граждан. Об этом говорит и статистика: в настоящее время в 77 регионах в активной стадии реализации механизма КРТ находится тер риторий площадью 15,8 тыс. ga. Estos proyectos potenciales de grado completo son de 111 millones de kv. м, из них 81 млн кв. м жилой площади. Уверен, что в связи с высокой востребованностью создания нового современного жилья количество реализуемых КРТ стране будет только расти», – сказал первый замминистра строительства and ЖКХ Александр Ломакин.

En todas las regiones hay 583 reseñas en КРТ, 80 – hasta 2024, organizadas 614 едур торгов, заключено 562 договора о КРТ, а также разработано Y утверждено 270 комплектов документов по планировке territorio con grados de potencia 40,6 millones de кв. m.

«Механизм КРТ позволяет эффективно решать задачи, связанные с комплексным обновлением городов, в том числе с расселением variinogo жилищного фонда, созданием комфортных и благоприятных условий для проживания. На сегодня благодаря этому механизму улучшили свои жилищные условия, переехав в новые квартиры, порядка 8,7 чело век, которые проживали в аварийных DOMах. Мы планируем продолжать эту работу», – отметил гендиректор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эфективности использования земельных участков, хся в собственности Российской Федерации, приняла положительные решения по 64 проектам КРТ в 33 регионах с градостроит ельным потенциалом 14,3 млн кв. m.

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