Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Universidad de Novosibirsk соревнованиях по ориентированию дронов «Зоркий БАС». Мероприятие проходило в Южно-Сахалинске в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024». Наш вуз представляли Вадим Былков (capitan), Денис Колчетков, Николай Машков, Алексей Забочкий, Алексей Окунев — ники и преподаватели Института интеллектуальной робототехники НГУ y Высшего колледжа информатики НГУ.

Las mejores opciones disponibles en el modo automático pueden configurarse según las distancias más cortas sin utilizar datos GPS/ГЛОНАСС. Los encargados de la organización han realizado diferentes tareas de limpieza y limpieza. С. С.. Королева. Одним из условий участия было наличие квадрокоптера.

— Esta es una solución para orientar a los drones en los principales sistemas de navegación global. Во многих местах в настоящее время ГПС либо блокируют, либо его может не быть по каким-то иным причинам. Si utiliza un algoritmo de navegación estable y estable, el resultado será un error. Визуальная одометрия обладает погрешностью, со временем она накапливается. Si se utiliza el algoritmo de configuración de la tarjeta de crédito actual, la tarjeta de crédito se puede utilizar de forma automática, — зал капитан команды, преподаватель ИИР НГУ Вадим Былков.

— Para que el equipo esté interesado en el uso de algoritmos informáticos екта на беспилотных устройствах. Навигационные алгоритмы на БПЛА с одной стороны проще, чем на наземном транспорте. С другой стороны, их надо выполнять в условиях очень ограниченных вычислительных ресурсов. Мы активно привлекаем студентов и выпускников ИИР и ВКИ к работам по БПЛА и будем рады видеть в ИИР абитуриентов, торые интересуются искусственным интеллектом и беспилотным транспортом, — отметил директор ИИР НГУ Алексей Окунев.

El nuevo proyecto intensivo “Arcipelo” está en este proyecto en el distrito de Sahalinsk del 8 al 21 de enero. Основными площадками для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных у управленческих команд регионов и вуз ов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий, в том числе и водородных, стали но-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. Организаторами мероприятия выступили Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской област y, Аgentstvo стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

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https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/komanda-ngu-vyigrla-sorevnovaniya-po-orientirovaniyu-dronov-na-arkhipelage-2024/

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