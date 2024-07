Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В середине июля Школа дизайна НИУ ВШЭ представила итоги студенческих проектов 2023/24 учебного года на двух столичных площадках. Выставка «Коллекция. Порядок вещей» открылась в HSE ART GALLERY на Винзаводе и в MMOMA на Гоголевском бульваре. В этом году экспозиция объединила более 150 авторов, чьи проекты были отобраны по результатам внутреннего конкурса. По окончании учебного года Школа дизайна Вышки традиционно проводит масштабную итоговую выставку, на которой демонстрируются работы студентов, выпускников и преподавателей всех образовательных направлений — от коммуникационного дизайна и иллюстрации до фотографии и современной живописи. Тема выставки — «Коллекция» — предоставила участникам возможность творчески осмыслить это понятие.

Главная тема итоговой выставки определяется в начале учебного года, и заинтересованные студенты весь сезон могут с ней работать, рассказала Александра Кузнецова, руководитель направления «Современное искусство», художница и куратор выставки. Так экспозиция становится кросс-дисциплинарной, отметила она. «Мы транслируем актуальный контекст для всех наших студентов, стараемся заинтересовать их, подобрав широкие темы. Участвовать в оупен-колле, который мы объявляем, могут вообще все — дизайнеры моды, среды, программисты, гейм-дизайнеры и художники», — говорит Александра Кузнецова. На выставке «Коллекция. Порядок вещей» студенты исследуют феномен коллекции с разных сторон, предлагая свои уникальные интерпретации. Каждый проект сопровождается подробным описанием. Зрителя приглашают погрузиться в этот мир, мысленно перемещаясь между проектами, выстраивая собственные связи и создавая свою индивидуальную «коллекцию» из самых впечатляющих работ. Вероника Глушкова, студентка ОП «Современное искусство», автор проекта «Еще лучше», рассказала, как возникла идея ее работы: «Когда я выбирала подарок для племянницы, поняла, что все современные игрушки меня отталкивают и пугают. Я начала сравнивать игрушки, которые были у меня в детстве, с нынешними, и сложилось впечатление, что игрушки в магазине сделаны просто для привлечения внимания». Проведя исследование и оценив рынок, Вероника поняла, что таких товаров множество, и ее это действительно задевает. Так она решила передать собственные ощущения, создав свою модель. Студентка купила игрушку, расплавила ее горячим феном и получившееся безобразное нечто отлила из гипса. «Гипс был выбран неслучайно. Этот материал предназначен для тренировки, для того, чтобы выполнять черновые варианты, чтобы после пробовать уже серьезный материал. А получившаяся в рамках проекта игрушка остается в гипсе, она хрупкая, может сломаться. И даже если она сломается, то станет еще лучше», — говорит Вероника Глушкова.

Алена Лабудева, студентка профиля «Медиа и дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ, описывая свою экспозицию “Range (0.81)”, ссылается на Льва Мановича: «Любую неприятную ситуацию облюбляем в новых медиа». Долгое время художница делала скриншоты мобильного телефона со своей перепиской с разными людьми и теперь с помощью этих картинок и текстов размышляет о том, как жизнь человечества переходит в диджитал. Скриншоты, говорит она, помогают отследить эволюцию одного человека — себя. В итоговую экспозицию вошло 3 тысячи скриншотов. «Сложнее всего в работе мне было отбирать наиболее репрезентативные снимки экранов, которые показали бы этапы развития меня как личности», — отмечает автор. Наталья Осипова, студентка профиля «Дизайн и современное искусство» и создательница проекта «Бабы», который уже вошел в коллекцию Пьера-Кристиана Броше, куратора направления «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, повествует об объективации женского тела. «Эта экспозиция о том, что мужчины покупают игрушки, которые совсем не соотносятся с настоящей красотой реального женского тела и того, насколько оно разноплановое», — поясняет художница. Тем, в какой форме представлены куклы в экспозиции, автор как бы оставляет восприятие женского тела в прошлом, сдувая и помещая кукол под стекло. Выставка «Коллекция. Порядок вещей» двухчастная и параллельно проходит на двух площадках — в новом пространстве HSE ART GALLERY на Винзаводе и в здании ММОМА на Гоголевском бульваре. Второй год подряд финальную выставку студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ можно увидеть и в ММОМА. В прошлом сезоне она стала одной из самых популярных в выставочной программе: за месяц работы ее посетили более 30 000 любителей искусства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/life/943604245.html

MIL OSI