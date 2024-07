Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко провёл совещание по реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» Дмитрий Чернышенко провёл совещание по реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» Совещание по реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко провёл совещание по реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации. На нём обсудили вопросы реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также обозначили задачи по планированию мероприятий в рамках нацпроекта.

В мероприятии также приняли участие заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков, заместитель Министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, представители Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Минтранса, Минприроды, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и руководители органов исполнительной власти регионов, участвующих в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал».

«На стратегической сессии у Председателя Правительства Михаила Мишустина мы согласовали основные параметры нацпроекта „Туризм и гостеприимство“ и входящего в его состав федпроекта „Пять морей и озеро Байкал“. Проект предусматривает создание 10 круглогодичных курортов на побережьях, его реализация позволит дополнительно увеличить количество турпоездок по России на 10 млн в год, а также расширить номерной фонд на 73,5 тыс. В соответствии с поручением Президента Владимира Путина на него будет предусмотрено не менее 103 млрд рублей до 2030 года. При этом общая потребность в финансировании объектов обеспечивающей инфраструктуры составляет более 400 млрд рублей. Необходимо использовать все меры господдержки по различным направлениям: транспорт, энергетика, ЖКХ и другие. Такая работа уже проделана Минэкономразвития с регионами», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также предложил Министерству определить показатель – создание новых номеров. Это поможет унифицировать подход к распределению средств и ориентироваться на ключевые показатели нацпроекта, которые обеспечат рост количества туристических поездок к 2030 году до 140 млн.

В свою очередь заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что в структуре обновлённого национального проекта «Туризм и гостеприимство» создан профильный федеральный проект.

«С учётом тех средств, которые сегодня в нём предусмотрены, планируем рассматривать только проекты, имеющие готовую проектно-сметную документацию. Также дополнительными источниками финансирования при строительстве курортов должны стать новые инфраструктурные бюджетные кредиты и средства, высвобождаемые от списания долгов регионов по бюджетным кредитам», – подчеркнул Дмитрий Вахруков.

Регионы в свою очередь подтвердили готовность использовать эти источники финансирования при реализации проектов.

В рамках совещания были также представлены доклады о реализации проектов, входящих в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» – это «Белая дюна» в Калининградской области, проект «Санкт-Петербург марина», «Приморск» в Запорожской области, «Золотые пески» в Республике Крым, «Новая Анапа» в Краснодарском крае, проекты «Ворота Байкала» и «Байкальская слобода» в Иркутской области, «Приморье» в Приморском крае.

Также в высокой степени готовности находятся проекты «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане и «Волшебный Байкал», который планируется реализовать на территории Иркутской области и Бурятии.

Вице-премьер призвал завершить работу по формированию структуры, системы управления и контроля реализации федпроекта «Пять морей и озеро Байкал». Он также поручил Минэкономразвития проработать вопрос о создании дашборда проекта, где в режиме реального времени можно увидеть все контрольные точки по проектам в регионе и статус их достижения.

Ещё одно совещание по выполнению задач, которые были определены на текущем заседании подкомиссии, планируется провести совместно с инвесторами на полях Восточного экономического форума. Дмитрий Чернышенко напомнил, что именно по итогам Госсовета по туризму в 2022 году в Приморском крае Президент дал поручение о проработке предложений по созданию федеральных круглогодичных курортов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52173/

MIL OSI